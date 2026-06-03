Call of Duty: Black Ops 7: Season 04 startet mit neuen Maps, Waffen und Fortune’s Keep

Mit Season 04 erhält Call of Duty: Black Ops 7 eines der bislang umfangreichsten Content-Updates und erweitert Multiplayer, Zombies, Warzone sowie Endgame gleichzeitig um zahlreiche neue Inhalte.

Im Multiplayer erwarten Spieler zum Start die neuen beziehungsweise überarbeiteten Karten Liminal, Primetime und Vertigo. Später in der Saison folgen mit Zenith und dem Remaster von Launch zwei weitere Maps. Zusätzlich werden neue Modi wie Black Ops Classic, Blueprint Gun Game und 6v6 Gunfight eingeführt. Als neue Scorestreak steht außerdem die steuerbare Luftunterstützung Iron Rain zur Verfügung.

Auch der Ranglistenmodus erhält ein großes Update. Das neue Skill-Rating-System soll deutlich transparenter werden und nach jeder Partie nachvollziehbar darstellen, wie viele Punkte gewonnen oder verloren wurden.

Im Zombies-Modus ergänzt Season 04 die Inhalte um die neue Survival-Karte Nuked Survival, den Directed Mode für Totenreich sowie den Modus Starting Room. Mit Rogue Run erscheint darüber hinaus ein dauerhaft verfügbarer Roguelite-Modus auf Basis von Ashes of the Damned. Zur Saisonmitte folgt die neue rundenbasierte Karte Kowakujō, die Spieler in eine japanische Festung nahe eines aktiven Vulkans führt.

Für Call of Duty: Warzone kehrt die beliebte Resurgence-Karte Fortune’s Keep zurück. Die Karte wurde an die Bewegungsmechaniken von Black Ops 7 angepasst und erhält mehrere überarbeitete Bereiche. Zum Start steht zudem der groß angelegte 52v52 Clash-Modus bereit. Im weiteren Saisonverlauf folgt mit Squad Gun Game ein weiterer Spielmodus.

Zusätzlich verändert sich das Erscheinungsbild von Rebirth Island, wo der Winter endet und eine deutlich hellere Umgebung Einzug hält. Neue Gameplay-Elemente wie der Shadowlink Contract, das Advanced Self Revive und die Rückkehr von Champion’s Quest erweitern das Spielerlebnis weiter.

Über alle Spielmodi hinweg werden insgesamt sechs neue Waffen eingeführt. Dazu zählen unter anderem das KRS-7.62 Marksman Rifle und die CBRS-3 SMG, die direkt über den Battle Pass verfügbar sind. Weitere Waffen wie das AN-94 Assault Rifle, die VX Compact Assault Rifle sowie zusätzliche Nahkampfwaffen können über Events und Herausforderungen freigeschaltet werden.

Auch Endgame erhält umfangreiche Neuerungen. Mit Operation Wall Breaker startet eine neue Saisonaktivität, die später durch Operation King Killer erweitert wird. Neu hinzu kommt außerdem das Operator Prestige-System, das zusätzliche Freischaltungen und Charakterfortschritte ermöglicht. Neue Fähigkeiten wie die Death Machine und die Psych Grenade ergänzen das Angebot zusätzlich.

Abgerundet wird Season 04 durch einen neuen Battle Pass rund um den Operator Leon Rook, mehr als 50 freischaltbare Tarnungen, neue Events, kosmetische Belohnungen sowie zahlreiche Shop-Inhalte.

Call of Duty: Black Ops 7 Season 04 erscheint am 4. Juni für Xbox, PlayStation und PC.