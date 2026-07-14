Call of Duty: Black Ops 7: Season 05 startet am 23. Juli mit neuen Karten und Waffen

Mehr Maps, Zombies und Verdansk-Inhalte: Season 05 von Call of Duty legt kräftig nach.

Ab dem 23. Juli erhalten Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone mit Season 05 ein umfangreiches Content-Update.

Spieler dürfen sich auf neue Multiplayer-Karten, zusätzliche Waffen, frische Zombies-Inhalte sowie Erweiterungen für Verdansk freuen.

Im Multiplayer erwarten euch fünf neue Karten sowie mehrere zeitlich begrenzte Spielmodi. Zu den neuen LTMs zählen unter anderem Overdrive Domination, Gauntlet Rush und weitere Varianten.

Auch der Zombies-Modus wächst weiter. Mit Eidskallen Lighthouse Survival steht eine neue Survival-Karte bereit. Zudem kündigt Activision an, dass das große Finale der Black Ops 7-Zombies-Story im Laufe der Mid-Season veröffentlicht wird.

In Call of Duty: Warzone erweitert der neue Drone Labs Point of Interest die Karte Verdansk. Darüber hinaus sind weitere Gameplay-Verbesserungen und neue Features für den Battle-Royale-Modus geplant.

Ebenfalls Teil des Updates ist die neue Endgame Burn Run Assignment, bei der Spieler unter Zeitdruck verschiedene Herausforderungen absolvieren und von Ability Boosts profitieren können.

Darüber hinaus umfasst Season 05:

Vier neue Waffen inklusive neuer Aufsätze

Neuen Battle Pass

BlackCell-Inhalte

Neue Events

Wöchentliche Herausforderungen

Weitere Belohnungen und Inhalte

Season 05 für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone startet am 23. Juli auf allen unterstützten Plattformen.