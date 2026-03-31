Call of Duty: Black Ops 7: Season 3 BlackCell bringt neue Operator und mehr

Mit Season 3 erhalten Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 neue Inhalte für den erweiterten Battle Pass. Das BlackCell-Upgrade bringt zusätzliche Belohnungen und erweitert die Progression innerhalb der Season.

Im Mittelpunkt steht ein exklusiver Operator namens „Valkyrie“, der nur im Rahmen des BlackCell-Angebots freigeschaltet werden kann. Ergänzt wird das Angebot durch weitere freischaltbare Varianten, darunter die Skins „Scarlett“ und „Ash“.

Auch bei der Ausrüstung gibt es neue Inhalte. Mit der „Drangsal“-Meisterkunst erhält die Razor 9mm MP einen besonderen Bauplan, der sich optisch und funktional von Standardvarianten abhebt. Zusätzlich wird erstmals ein eigener BlackCell-Tarnungsweg eingeführt, der mehrere freischaltbare Tarnungen umfasst.

Neben kosmetischen Inhalten profitieren Spieler auch von zusätzlichen Boni. Dazu zählen unter anderem ein eigener „BlackCell“-Clantag sowie ein XP-Boost, der den Fortschritt innerhalb der Season beschleunigt.

Mit diesen Erweiterungen baut Season 3 das BlackCell-System weiter aus und ergänzt den Battle Pass um zusätzliche Inhalte und Belohnungen für aktive Spieler.