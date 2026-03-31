Call of Duty: Black Ops 7: Season 3 BlackCell bringt neue Operator und mehr

Mit Season 3 erhalten Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7 neue Inhalte für den erweiterten Battle Pass. Das BlackCell-Upgrade bringt zusätzliche Belohnungen und erweitert die Progression innerhalb der Season.
Im Mittelpunkt steht ein exklusiver Operator namens „Valkyrie“, der nur im Rahmen des BlackCell-Angebots freigeschaltet werden kann. Ergänzt wird das Angebot durch weitere freischaltbare Varianten, darunter die Skins „Scarlett“ und „Ash“.
Auch bei der Ausrüstung gibt es neue Inhalte. Mit der „Drangsal“-Meisterkunst erhält die Razor 9mm MP einen besonderen Bauplan, der sich optisch und funktional von Standardvarianten abhebt. Zusätzlich wird erstmals ein eigener BlackCell-Tarnungsweg eingeführt, der mehrere freischaltbare Tarnungen umfasst.
Neben kosmetischen Inhalten profitieren Spieler auch von zusätzlichen Boni. Dazu zählen unter anderem ein eigener „BlackCell“-Clantag sowie ein XP-Boost, der den Fortschritt innerhalb der Season beschleunigt.
Mit diesen Erweiterungen baut Season 3 das BlackCell-System weiter aus und ergänzt den Battle Pass um zusätzliche Inhalte und Belohnungen für aktive Spieler.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Muss heute noch 8 Level machen. Dann Brauch ich aber ne lange CoD Pause 🤣😎
Morgen geht auch noch.
Blackcell würde ich niemals kaufen, höchstens den normalen Battle Pass.
Heute nach 4 Monaten mal wieder bo7 gespielt. Nach 1 std direkt ausgemacht und gelöscht. Weiterhin genau dieselbe sche*** wie zum Anfang. Wenigstens wird jetzt der Speicher wieder mehr 🙂