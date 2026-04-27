Call of Duty: Black Ops 7: Season 3 Reloaded eskaliert komplett – Zombies, Freerun und neue Waffen

Season 3 Reloaded für Call of Duty: Black Ops 7 und Warzone bringt neue Zombies-Map, Modi und Waffen.

Ein neues Update bringt eine massive Content-Erweiterung für Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone. Season 03 Reloaded startet am 30. April und liefert neue Inhalte über Multiplayer, Zombies und Warzone hinweg.

Im Multiplayer stehen mehrere neue Karten und Modi im Fokus. Mit „Onsen“ wird eine neue Map eingeführt, während „Summit“ als Remaster zurückkehrt und „Hacienda“ erneut spielbar ist. Der neue Modus „Freerun“ setzt auf Zeitrennen durch Hindernisparcours mit bis zu zehn Spielern, ergänzt durch weitere Modi wie „Heat Wave Havoc“ und „Freeze Tag“.

Auch im Zombies-Modus wächst das Angebot deutlich. Mit „Totenreich“ erscheint eine neue rundenbasierte Karte, die in einem norwegischen Fischerdorf angesiedelt ist. Neue Gegner wie der Necropincer sowie die Wunderwaffe „Jotunn Star“ erweitern das Gameplay, während zusätzliche Systeme, Herausforderungen und Belohnungen integriert werden.

Für Call of Duty: Warzone werden ebenfalls neue Inhalte eingeführt. Der Modus „Hot Pursuit“ setzt auf Verfolgungsjagden zwischen Polizei und Dieben auf der Karte Avalon, während „Prop Hunt Royale“ als groß angelegter Party-Modus auf Rebirth Island umgesetzt wird. Ergänzend kommen neue Ausrüstung wie „Spikes“ sowie die Cluster-Granate hinzu.

Darüber hinaus erweitert das Update das Waffenarsenal unter anderem mit der Spezialwaffe „Siren“ und der Nahkampfwaffe „Katana“. Neue Events, Operator-Skins, Belohnungen und Store-Inhalte begleiten den Mid-Season-Launch.

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Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone Season 03 Reloaded startet am 30. April für Xbox, PlayStation und PC.