Call of Duty: Black Ops 7: Shooter erreicht Serientief auf Wertungsportal

Auf Metacritic erreicht Call of Duty: Black Ops 7 bei den User-Wertungen ein neues Serientief.

Die diesjährige Ausgabe von Call of Duty scheint die Spieler nicht so stark in ihren Bann zu ziehen, wie die vorherigen Teile des Shooters.

Während Battlefield 6 und vor allem ARC Raiders bei den Shootern die Nase vorn haben, sorgt das aktuelle Black Ops 7 für negative Wertungen bei Usern.

Auf dem Portal von Metacritic etwa steht bei 847 abgegebenen Wertungen der User Score bei 1,9 von möglichen 10 Punkten. Ein neuer Negativrekord für die Shooter-Reihe, die damit den Score von 2,3 für Modern Warfare III übertrifft.

Was sagt ihr denn zu Call of Duty: Black Ops 7? Habt ihr in die Kampagne, den Multiplayer oder Zombies schon hineingeschaut?