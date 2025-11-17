Call of Duty: Black Ops 7: Shooter erreicht Serientief auf Wertungsportal

Die diesjährige Ausgabe von Call of Duty scheint die Spieler nicht so stark in ihren Bann zu ziehen, wie die vorherigen Teile des Shooters.
Während Battlefield 6 und vor allem ARC Raiders bei den Shootern die Nase vorn haben, sorgt das aktuelle Black Ops 7 für negative Wertungen bei Usern.
Auf dem Portal von Metacritic etwa steht bei 847 abgegebenen Wertungen der User Score bei 1,9 von möglichen 10 Punkten. Ein neuer Negativrekord für die Shooter-Reihe, die damit den Score von 2,3 für Modern Warfare III übertrifft.
Was sagt ihr denn zu Call of Duty: Black Ops 7? Habt ihr in die Kampagne, den Multiplayer oder Zombies schon hineingeschaut?
Also User Wertungen sind noch mehr für die Tonne als Magazin Wertungen zul großen Teil. Da wird oft einfach aus irgendwelchen Gründen negativ bewertet bzw. reviewbombing betrieben
MS/Xbox hat seinen Fehler gemacht in den letzten Jahren aber das asoziale Verhalten der „Fans“ aktuell stellt das alles in den Schatten. Wer kein Bock hat auf den Spiel der lässt es halt. Ist nicht jedes Spiel für jeden. Und COD muss auch nicht jedes Jahr gleich sein. Um Himmels Willen, sonst würde man sich ja darüber aufregen.