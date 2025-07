Call of Duty: Black Ops 7: Shooter erscheint im November laut Insider

Image: Activision Publishing Inc.

Ein Insider hat den globalen Release-Termin für Call of Duty: Black Ops 7 vorab verraten.

Im August wird die Enthüllung von Call of Duty: Black Ops 7 im Rahmen der Gamescom Opening Night Live stattfinden. Activision wird dann die erste Ladung an Details zum neuesten Teil der Shooter-Reihe preisgeben.

Was den Release-Termin betrifft, so wurde er offiziell noch nicht kommuniziert. Der für seine Call of Duty-Leaks bekannte Insider TheGhostOfHope hat mit dem 14. November 2025 den globalen Termin schon vorab verraten.

Ob er damit Recht behält, dass erfahren wir im August.