Call of Duty: Black Ops 7: Shooter eskaliert im neuen Season-04-Cinematic

Das neue Story-Cinematic zu Season 04 zeigt die nächste Eskalationsstufe in Call of Duty: Black Ops 7.

Mit einem neuen Story-Cinematic stimmt Call of Duty: Black Ops 7 auf die Ereignisse von Season 04 ein.

Im Mittelpunkt des Trailers steht Karma, dessen tödliches Virus zur Auslöschung der Guild offenbar einsatzbereit ist. Gleichzeitig bereitet Dorne seinen letzten Gegenschlag vor, wodurch die Lage endgültig eskaliert.

Die Handlung führt zu einem Zusammenstoß mehrerer Fraktionen in einem geheimen Dschungel-Versteck der JSOC. Laut Beschreibung soll der Konflikt entscheidend für die Zukunft der Spielwelt werden.

Das Cinematic setzt erneut auf eine stark inszenierte Präsentation mit düsterer Atmosphäre, militärischer Action und mehreren bekannten Charakteren aus der aktuellen Storyline.

Mit Season 04 erweitert Activision die narrative Entwicklung von Black Ops 7 weiter und bereitet offenbar den nächsten großen Wendepunkt der Kampagne vor.