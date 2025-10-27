Call of Duty: Black Ops 7: Shooter präsentiert The Replacer mit Terry Crews im neuen Trailer

Image: Activision Publishing Inc.

„Crime Scene“-Trailer zeigt humorvolle Rückkehr des legendären Replacer-Charakters in Call of Duty: Black Ops 7.

Mit dem offiziellen „Crime Scene“-Trailer kündigt Activision einen neuen Auftritt der Kultfigur The Replacer für Call of Duty: Black Ops 7 an.

In der Rolle des Replacers steht dieses Mal Schauspieler und Ex-Footballstar Terry Crews im Mittelpunkt, der den bekannten Charakter mit seiner typischen Energie und einem Schuss Humor verkörpert.

Der Trailer zeigt, wie der Replacer sich mitten in eine Tatortermittlung begibt, um auf seine unkonventionelle Art Beweise zu sichern und für Ordnung zu sorgen. Die Rückkehr des Replacers knüpft an eine langjährige Tradition innerhalb der Black-Ops-Reihe an, in der der Charakter für unterhaltsame und markante Promotion-Videos bekannt wurde.

  1. de Maja 305175 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.10.2025 - 08:15 Uhr

    Wird Zeit das es rauskommt, das die ganzen CoD Kiddies und Streamer wieder von Battlefield verschwinden.

