Call of Duty: Black Ops 7: Shooter schnappt sich Platz 1 im PS5-Store

Call of Duty: Black Ops 7 konnte sich im Veröffentlichungsmonat November den ersten Platz im PS5 Store sichern.

Laut Daten von CharlieIntel schaffte es Call of Duty: Black Ops 7 im Veröffentlichungsmonat November trotz hart umkämpften Shooter-Markt sowohl im europäischen als auch nordamerikanischen PS5 Store den ersten Platz zu ergattern.

Während in Europa EA SPORTS FC 26 und ARC Raiders die Plätze zwei und drei belegen, schnappt sich der von den Embark Studios entwickelte Extraction-Shooter in Nordamerika sogar den zweiten Platz vor dem narrativen Superhelden-Abenteuer Dispatch, das auf Platz drei landet.

Call of Duty-Hauptkonkurrent Battlefield 6 schafft es in beiden Regionen auf den vierten Platz. Der Electronic Arts-Shooter wurde allerdings bereits über einen Monat früher, am 10. Oktober, veröffentlicht.