Call of Duty: Black Ops 7: Shooter startet bald mit der bisher größten Season 01

Call of Duty: Black Ops 7 startet in Kürze mit der bisher größten Season 01!

Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone starten in die bisher umfangreichste Season 01.

Ab dem 4. Dezember dürfen sich Spieler auf eine Fülle neuer Inhalte freuen – darunter neue Multiplayer-Maps, frische Modi, eine aufwendige neue Zombies-Map sowie Haven’s Hollow, eine komplett neue Resurgence-Map für Warzone.

Black Ops 7 Endgame: Avalon öffnet sich – und wird gefährlicher denn je

Seit dem 21. November ist das Endgame in Black Ops 7 für alle verfügbar und bildet die Grundlage für eine Season mit zahlreichen neuen Herausforderungen:

Neue World Events: Spieler*innen kämpfen gegen einen gigantischen Zombies-inspirierten Roboter, überstehen Halluzinationsattacken inmitten eines Neurotoxin-Ausbruchs und stellen sich zur Mid-Season einem fortschrittlichen VTOL, geboren aus purer Furcht.

Spieler*innen kämpfen gegen einen gigantischen Zombies-inspirierten Roboter, überstehen Halluzinationsattacken inmitten eines Neurotoxin-Ausbruchs und stellen sich zur Mid-Season einem fortschrittlichen VTOL, geboren aus purer Furcht. Neue Skills: Acht neue Freischaltbare Exotic Skills, darunter ein tödlicher Nahkampfangriff, Selbst-Reanimation oder kritische Schadensboosts. Mit der Mid-Season kommt zusätzlich der neue Phantom Skill Track.

Acht neue Freischaltbare Exotic Skills, darunter ein tödlicher Nahkampfangriff, Selbst-Reanimation oder kritische Schadensboosts. Mit der Mid-Season kommt zusätzlich der neue Phantom Skill Track. CODMAS in Endgame: Avalon erstrahlt im Feiertagslook – mit Schneebällen und festlich verpackten Supply Boxes.

Black Ops 7 Multiplayer: Neue Maps, neue Modi, neue Möglichkeiten

Season 01 liefert klassischen Multiplayer-Fans ein riesiges Paket:

6+ neue und zurückkehrende Maps:

Darunter drei komplett neue Karten (Fate, Utopia, Odysseus) sowie eine Remaster-Version des Klassikers Standoff. Pünktlich vor CODMAS folgt die winterliche Variante Sleighjacked.

Darunter drei komplett neue Karten (Fate, Utopia, Odysseus) sowie eine Remaster-Version des Klassikers Standoff. Pünktlich vor CODMAS folgt die winterliche Variante Sleighjacked. 6+ Party-Modi:

Prop Hunt, Sticks & Stones, Sharpshooter, One in the Chamber und Gun Game kehren zurück.

Prop Hunt, Sticks & Stones, Sharpshooter, One in the Chamber und Gun Game kehren zurück. Neue Ausrüstung:

Der Deadeye Drone Scorestreak, ein Luftdrohne mit Scharfschützengewehr, plus eine neue Overclock-Fähigkeiten zur Erweiterung des Loadouts.

Black Ops 7 Zombies: Neue Storymap Astra Malorum – und ein brandneuer Boss

Zombies-Fans erhalten eine der bisher größten Zombie-Erweiterungen:

Neue Round-Based Map – Astra Malorum :

In einem düsteren Observatorium enthüllt sich ein weiterer Shadowsmith – im Herzen einer Dark-Aether-Verseuchung. Neu dabei: der O.S.C.A.R. Elite-Roboter, die LGM-1 Wonder Weapon, zusätzliche Fallen und neue Quest-Belohnungen.

: In einem düsteren Observatorium enthüllt sich ein weiterer Shadowsmith – im Herzen einer Dark-Aether-Verseuchung. Neu dabei: der O.S.C.A.R. Elite-Roboter, die LGM-1 Wonder Weapon, zusätzliche Fallen und neue Quest-Belohnungen. Mehr Gameplay-Content:

Exit 115 Survival, Directed Mode für Ashes of the Damned sowie der neue Cursed Mode für Astra Malorum.

Exit 115 Survival, Directed Mode für Ashes of the Damned sowie der neue Cursed Mode für Astra Malorum. Neue und zurückkehrende Loadout-Optionen:

Mule Kick kehrt zurück und erlaubt das Tragen einer dritten Primärwaffe – inklusive erweiterbarer Major/Minor Augments.

Mule Kick kehrt zurück und erlaubt das Tragen einer dritten Primärwaffe – inklusive erweiterbarer Major/Minor Augments. Mid-Season Updates:

Zwei neue GobbleGums sowie Ausrüstung und Support aus Black Ops 6.

Zwei neue GobbleGums sowie Ausrüstung und Support aus Black Ops 6. Leaderboard Event:

Eine 30-Spieler-Leaderboard-Herausforderung auf Astra Malorum mit exklusiven Camos und GobbleGums.

Call of Duty: Warzone – Neue Resurgence-Map und frisches Gameplay

Mit Black Ops 7 startet auch einer der größten Warzone-Updates der letzten Jahre:

Neue Resurgence-Map – Haven’s Hollow:

Ein neues Areal in den Appalachian Mountains mit klassischem Americana-Look und engen Gefechtszonen.

Ein neues Areal in den Appalachian Mountains mit klassischem Americana-Look und engen Gefechtszonen. Neue POIs in Verdansk:

Das interaktive Signal Station sowie das Factory-Gebiet aus Verdansk ’84 kehren zurück.

Das interaktive Signal Station sowie das Factory-Gebiet aus Verdansk ’84 kehren zurück. Neue Modi:

Battle Royale und Resurgence erhalten mehrere neue Modivarianten – inklusive eines besonderen CODMAS LTMs.

Battle Royale und Resurgence erhalten mehrere neue Modivarianten – inklusive eines besonderen CODMAS LTMs. Umfangreiche Gameplay-Updates:

Anpassungen an Movement, Loadouts, Perks und Equipment.

Übergreifend für alle Modi: Waffen, Events, Battle Pass und mehr

Season 01 bringt zudem zahlreiche neue Inhalte, die sich durch alle Spielmodi ziehen:

Neue Waffen:

Kogot-7 SMG, Maddox RFB, Sokol 545 LMG, NX Ravager Crossbow, Ballistic Knife, Sturmwolf 45 SMG, Hawker HX Sniper Rifle.

Kogot-7 SMG, Maddox RFB, Sokol 545 LMG, NX Ravager Crossbow, Ballistic Knife, Sturmwolf 45 SMG, Hawker HX Sniper Rifle. Neue Events & Community-Missions:

Freischaltbare Belohnungen, Operator-Skins, Camos und mehr.

Freischaltbare Belohnungen, Operator-Skins, Camos und mehr. Battle Pass & BlackCell:

Neue Blueprints, Operator-Skins, Finishing Moves und Emotes. BlackCell bietet zusätzlich die exklusive Operatorin Scorn.

Neue Blueprints, Operator-Skins, Finishing Moves und Emotes. BlackCell bietet zusätzlich die exklusive Operatorin Scorn. Neue Operator:

Dorne (Battle Pass) und Scorn (BlackCell).

Dorne (Battle Pass) und Scorn (BlackCell). Weekly Challenges:

Wöchentliche Aufgaben für neue Loadout-Items, Camos und XP.

Wöchentliche Aufgaben für neue Loadout-Items, Camos und XP. Store Content:

CDL Launch Pack, Aerial Dominance Bundle, Dead Ranger Bundle und weitere saisonale Angebote.

Hier noch einmal der Season 1 Launch-Trailer für euch: