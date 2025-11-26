Call of Duty: Black Ops 7: Shooter startet bald mit der bisher größten Season 01

Call of Duty: Black Ops 7 und Call of Duty: Warzone starten in die bisher umfangreichste Season 01.
Ab dem 4. Dezember dürfen sich Spieler auf eine Fülle neuer Inhalte freuen – darunter neue Multiplayer-Maps, frische Modi, eine aufwendige neue Zombies-Map sowie Haven’s Hollow, eine komplett neue Resurgence-Map für Warzone.
Black Ops 7 Endgame: Avalon öffnet sich – und wird gefährlicher denn je
Seit dem 21. November ist das Endgame in Black Ops 7 für alle verfügbar und bildet die Grundlage für eine Season mit zahlreichen neuen Herausforderungen:
- Neue World Events: Spieler*innen kämpfen gegen einen gigantischen Zombies-inspirierten Roboter, überstehen Halluzinationsattacken inmitten eines Neurotoxin-Ausbruchs und stellen sich zur Mid-Season einem fortschrittlichen VTOL, geboren aus purer Furcht.
- Neue Skills: Acht neue Freischaltbare Exotic Skills, darunter ein tödlicher Nahkampfangriff, Selbst-Reanimation oder kritische Schadensboosts. Mit der Mid-Season kommt zusätzlich der neue Phantom Skill Track.
- CODMAS in Endgame: Avalon erstrahlt im Feiertagslook – mit Schneebällen und festlich verpackten Supply Boxes.
Black Ops 7 Multiplayer: Neue Maps, neue Modi, neue Möglichkeiten
Season 01 liefert klassischen Multiplayer-Fans ein riesiges Paket:
- 6+ neue und zurückkehrende Maps:
Darunter drei komplett neue Karten (Fate, Utopia, Odysseus) sowie eine Remaster-Version des Klassikers Standoff. Pünktlich vor CODMAS folgt die winterliche Variante Sleighjacked.
- 6+ Party-Modi:
Prop Hunt, Sticks & Stones, Sharpshooter, One in the Chamber und Gun Game kehren zurück.
- Neue Ausrüstung:
Der Deadeye Drone Scorestreak, ein Luftdrohne mit Scharfschützengewehr, plus eine neue Overclock-Fähigkeiten zur Erweiterung des Loadouts.
Black Ops 7 Zombies: Neue Storymap Astra Malorum – und ein brandneuer Boss
Zombies-Fans erhalten eine der bisher größten Zombie-Erweiterungen:
- Neue Round-Based Map – Astra Malorum:
In einem düsteren Observatorium enthüllt sich ein weiterer Shadowsmith – im Herzen einer Dark-Aether-Verseuchung. Neu dabei: der O.S.C.A.R. Elite-Roboter, die LGM-1 Wonder Weapon, zusätzliche Fallen und neue Quest-Belohnungen.
- Mehr Gameplay-Content:
Exit 115 Survival, Directed Mode für Ashes of the Damned sowie der neue Cursed Mode für Astra Malorum.
- Neue und zurückkehrende Loadout-Optionen:
Mule Kick kehrt zurück und erlaubt das Tragen einer dritten Primärwaffe – inklusive erweiterbarer Major/Minor Augments.
- Mid-Season Updates:
Zwei neue GobbleGums sowie Ausrüstung und Support aus Black Ops 6.
- Leaderboard Event:
Eine 30-Spieler-Leaderboard-Herausforderung auf Astra Malorum mit exklusiven Camos und GobbleGums.
Call of Duty: Warzone – Neue Resurgence-Map und frisches Gameplay
Mit Black Ops 7 startet auch einer der größten Warzone-Updates der letzten Jahre:
- Neue Resurgence-Map – Haven’s Hollow:
Ein neues Areal in den Appalachian Mountains mit klassischem Americana-Look und engen Gefechtszonen.
- Neue POIs in Verdansk:
Das interaktive Signal Station sowie das Factory-Gebiet aus Verdansk ’84 kehren zurück.
- Neue Modi:
Battle Royale und Resurgence erhalten mehrere neue Modivarianten – inklusive eines besonderen CODMAS LTMs.
- Umfangreiche Gameplay-Updates:
Anpassungen an Movement, Loadouts, Perks und Equipment.
Übergreifend für alle Modi: Waffen, Events, Battle Pass und mehr
Season 01 bringt zudem zahlreiche neue Inhalte, die sich durch alle Spielmodi ziehen:
- Neue Waffen:
Kogot-7 SMG, Maddox RFB, Sokol 545 LMG, NX Ravager Crossbow, Ballistic Knife, Sturmwolf 45 SMG, Hawker HX Sniper Rifle.
- Neue Events & Community-Missions:
Freischaltbare Belohnungen, Operator-Skins, Camos und mehr.
- Battle Pass & BlackCell:
Neue Blueprints, Operator-Skins, Finishing Moves und Emotes. BlackCell bietet zusätzlich die exklusive Operatorin Scorn.
- Neue Operator:
Dorne (Battle Pass) und Scorn (BlackCell).
- Weekly Challenges:
Wöchentliche Aufgaben für neue Loadout-Items, Camos und XP.
- Store Content:
CDL Launch Pack, Aerial Dominance Bundle, Dead Ranger Bundle und weitere saisonale Angebote.
Hier noch einmal der Season 1 Launch-Trailer für euch:
Was ist mit black ops 6? Schon fertig oder wie?
hast du wirklich gedacht da wird jetzt noch groß was kommen ?
Das ist alt. Der Kunde soll seine Zeit und sein Geld in das neue Produkt investieren, in Vorbereitung auf das nächste Produkt.
7 Tage geht die Season noch. Dann startet bo7 Season 1 und bo6 juckt Activision nicht mehr
Der MP läuft noch gut… ist gut so wie es ist, nur die letzten Maps waren nichts.
Bo 7 intressiert eh keine sau, ausser mann hat den Gamepass
Wenn es eh keine „Sau“ interessiert, wieso zerreißt man sich denn dann so sehr das Maul darüber?
BO7 verkauft sich gut und die Spielerzahlen sind hoch. Was nur sehr viele (sehr gerne) vergessen: BO6 war außerordentlich erfolgreich.
Ich bin heuer einfach nicht im COD Modus, denke ich werde diesen Teil erstmal komplett skippen 😮💨.
Sind auf jeden Fall viele Inhalte, die hätten aber auch von Anfang an dabei sein können 😜.
Auffällig wie oft alles größer bei BO7 ist 😅
Doppelte xp ab heute bis Montag wegen Thanksgiving
Und ab heute haben sie endlich die Face off Moshpit reingebracht mit kleinen Karten
Bin nicht so der Fan von diesem Cyber-Zeugs. Welche CoD müsste folgerichtig nächstes Jahr kommen?
Trash of Duty 🫣🥱😌
Naja was da wohl kommt 😅
Ich verstehe nicht, wie man BO6 noch zocken kann.
BO7 > BO6, weil BO7 nur minimales SBMM. Das macht so einen Unterschied, endlich wieder abwechslungsreiche Runden und kein Dauergeschwitze mehr…. alleine deswegen ist BO7 besser.
Naja weil eventuell nicht jeder immer das neuste COD direkt spielen muss?👀
Stimme zu, aber Black Ops 6 hat halt noch einige starke Karten wie Stakeout oder diesen Nachtclub in Avalon, wenn es diese in Black Ops 7 schaffen, sehe ich keinerlei Gründe noch den Vorgänger zu zocken.
Hab Bock, Black ops 7 🔥