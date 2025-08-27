Call of Duty: Black Ops 7: Skins aus Vorgänger werden nicht übernommen

In einem Statement widerruft Activision seine Entscheidung, Operatoren-Skins und Waffen aus dem Vorgänger zu importieren.

Unter der Bezeichnung „Carry Forward“ versprach Activision den Spielern von Call of Duty: Black Ops 6, dass sie ihre Waffen, Operatoren und Operatoren-Skins mit nach Call of Duty: Black Ops 7 mitnehmen können.

Jetzt macht man diese Entscheidung rückgängig.

Die Thematik um unpassende oder gar lächerliche Skins im Shooter beschäftigt die Gamer weiterhin. Sie haben dabei eine ganz klare Meinung: bunte Skins passen einfach nicht in einen ernsten Militär-Shooter und Operatoren wie Beavis and Butthead sehen einfach albern aus.

Während man zunächst das Feedback dazu im Auge behalten wollte, kommt jetzt die Kehrtwende.

In einem Statement heißt es, man werde Operatoren, Operatoren-Skins und Waffen aus Black Ops 6 doch nicht in Black Ops 7 übernehmen.

„Black Ops 7 muss sich authentisch zu Call of Duty und seiner Umgebung anfühlen. Aus diesem Grund werden die Inhalte der Operatoren und Waffen aus Black Ops 6 nicht in Black Ops 7 übernommen.“

Wie man betont, gilt das nur für das kommende Black Ops 7. In Call of Duty: Warzone werden die Black Ops 6-Inhalte weiterhin nutzbar sein.

Die doppelten XP-Token und GobbleGums sind davon ebenfalls unberührt und werden in den neuen Teil übernommen.