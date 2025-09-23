Call of Duty: Black Ops 7: Spieler wünschen sich Suchen & Zerstören für Beta

Derzeit wird kräftig Werbung für den Multiplayer und die Open Beta zu Call of Duty: Black Ops 7 gemacht. So zeigte Publisher Activision gestern den Enthüllungs-Trailer für den Multiplayer und gab zusätzlich Details zu Karten und Modi für die Open Beta bekannt.
Nicht wenige Spieler haben in der Auflistung der Modi für die Open Beta eines vermisst: Suchen & Zerstören. Er ist offenbar nicht vorgesehen.
Viele Shooterfans wollen den Modus aber gerne testen und machten auf ihren Wunsch aufmerksam.
Matt Scronce, Design Director bei Treyarch schrieb darauf hin auf X, dass man die Anfragen für den Modus in der zur Kenntnis genommen hat. Das ist aber auch schon alles, was der dazusagen kann.
Eine Bestätigung ist zwar nicht, doch den Spielern diesen Wunsch zu erfüllen, sollte selbst in einer Beta umzusetzen sein und die Reaktion von Scronce zeigt, dass man es in Betracht zieht.
Nicht mein Modus
Kann mit dem Modus in CoD nichts anfangen, mir reichen Herrschaft, Team Deathmatch und Overdrive.
Da bin ich auch dabei Grabsteine einsammeln ist auch noch cool
Was ist das denn, ein Zombiemodus ?
Ne glaube Abschussbefehl Dog Tags einsammeln
Wünsche für ne Beta…zu geil die Gamer 😅
Ich bin zwar eher der Team-Deathmach Fan, aber je mehr Modi desto besser.
Also ich will nur die Beta zocken und ein Gefühl fürs Game bekommen
Was kommt als nächstes? Map Wünsche für die Beta ?
Schlimm ist ja auch nur das der Entwickler von Treyarch das echt reinbringen will
Ich mag diesen Modus nicht.
Ich hab jahrelang nur S&D gesuchtet. Und Overload ist doch im Prinzip S&D.