Call of Duty: Black Ops 7: Spieler wünschen sich Suchen & Zerstören für Beta

Image: Activision Publishing Inc.

Suchen & Zerstören fehlt in der Liste der Modi für die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7, Treyarch hat dies zur Kenntnis genommen.

Derzeit wird kräftig Werbung für den Multiplayer und die Open Beta zu Call of Duty: Black Ops 7 gemacht. So zeigte Publisher Activision gestern den Enthüllungs-Trailer für den Multiplayer und gab zusätzlich Details zu Karten und Modi für die Open Beta bekannt.

Nicht wenige Spieler haben in der Auflistung der Modi für die Open Beta eines vermisst: Suchen & Zerstören. Er ist offenbar nicht vorgesehen.

Viele Shooterfans wollen den Modus aber gerne testen und machten auf ihren Wunsch aufmerksam.

Matt Scronce, Design Director bei Treyarch schrieb darauf hin auf X, dass man die Anfragen für den Modus in der zur Kenntnis genommen hat. Das ist aber auch schon alles, was der dazusagen kann.

Eine Bestätigung ist zwar nicht, doch den Spielern diesen Wunsch zu erfüllen, sollte selbst in einer Beta umzusetzen sein und die Reaktion von Scronce zeigt, dass man es in Betracht zieht.

