Call of Duty: Black Ops 7: Spielerzahlen erreichen historischen Tiefpunkt

Black Ops 7 erlebt aktuell einen massiven Einbruch seiner aktiven Spielerzahlen und rutscht auf ein historisch niedriges Niveau ab. Black Ops 7 wurde in den letzten 24 Stunden nur von 53,822 Spielern gespielt, was den Shooter hinter VRChat und Dead by Daylight zurückfallen lässt und die Dynamik der aktuellen Multiplayer‑Landschaft deutlich verändert.

Die Entwicklung sorgt für Aufsehen, da Black Ops 7 bislang als einer der dominierenden Titel im Shooter‑Segment galt. Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch, dass andere Plattformen und Multiplayer‑Erlebnisse derzeit stärker wachsen und Black Ops 7 in den Charts überholen.

Besonders bemerkenswert ist, wie VRChat und Dead by Daylight mit ihren Community‑getriebenen Konzepten an Black Ops 7 vorbeiziehen. Nicht einmal die „Free Week“ konnte Black Ops 7 mehr Spieler bescheren.

Trotz des Rückgangs bleibt Black Ops 7 weiterhin ein zentraler Name im Genre, doch die jüngsten Statistiken verdeutlichen, wie schnell sich Spielerpräferenzen verschieben können. Ob Black Ops 7 in den kommenden Wochen wieder zulegen kann, bleibt offen, während die Konkurrenz ihren Vorsprung weiter ausbaut.