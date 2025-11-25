Call of Duty: Black Ops 7: Startet mit gigantischer Season 1 in eine neue Shooter-Saison

Call of Duty: Black Ops 7 eröffnet am 4. Dezember die erste Saison und erweitert den aktuellen Ableger der Reihe um umfangreiche neue Inhalte, die Spieler auf Xbox Series X, Xbox Series S, PC und weiteren Plattformen ansprechen sollen.

Die Entwickler stellen zum Start sechs zusätzliche Multiplayer-Karten bereit, die neue Taktiken und frisches Match-Tempo ermöglichen. Die Karten sind auf verschiedene Spielmodi ausgelegt und sollen für schnelle Gefechte sowie strategische Teamduelle sorgen, was dem Mehrspieler-Modus weitere Vielfalt gibt.

Ein besonderer Schwerpunkt der ersten Saison liegt auf dem Zombies-Modus, der mit einer neuen Quest und einer erweiterten Survival-Erfahrung ausgebaut wird. Die Spieler erhalten Zugang zu zusätzlichen Arealen, neuen Gegnertypen und weiterführenden Missionsschritten, die den kooperativen Kernmodus vertiefen. Die neue Quest führt durch mehrere Schauplätze und bietet eine fortlaufende Geschichte, die direkt an die Ereignisse aus dem Hauptspiel anknüpft.

Darüber hinaus erweitert Season 1 das Arsenal mit neuen Waffen, Anpassungsoptionen und zusätzlichen Belohnungen. Diese Ergänzungen zielen darauf ab, Spielern mehr Flexibilität in Gefechten zu ermöglichen und Progression innerhalb des Battle Pass Systems weiter voranzutreiben. Die Entwickler stellen eine breit angelegte Auswahl an freischaltbaren Inhalten bereit, um sowohl Mehrspieler- als auch Zombies-Spieler langfristig zu motivieren.

Mit dem Start von Season 1 erhält Call of Duty: Black Ops 7 zum Jahresende eines der bisher größten Content-Updates der Serie. Die Saison richtet sich an Spieler, die intensive Gefechte, schnelle Action und kontinuierliche Erweiterungen im Multiplayer- und Zombies-Modus auf Xbox und PC suchen.