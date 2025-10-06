Call of Duty: Black Ops 7: Team Ricochet schlägt Cheater in die Flucht

Die Anti-Cheat-Abteilung für die Shooter-Reihe Call of Duty hat einen Bericht zum Early Access der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 abgegeben.
Laut diesem Bericht habe man in den ersten zwei Tagen innerhalb von 30 Minuten nach der ersten Anmeldung 97 % der Cheater aufhalten können.
Nur weniger als 1 % der Cheat-Versuche haben zudem ein Match erreicht. Falls man es trotz der Maßnahmen durch schaffte, wurde man innerhalb von wenigen Minuten aus dem Spiel entfernt.
Derzeit berichten führende Anbieter von Cheat-Software, dass ihre Programme entweder nicht mehr funktionieren oder von den Sicherheitsmaßnahmen erkannt werden.
Auch Wiederverkäufer geben an, momentan keine funktionierenden Cheats für Black Ops 7 anbieten zu können, wie es weiter heißt.
Seit dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 konnten eigenen Angaben zufolge bereits über 40 Anbieter und Händler von Cheat-Software erfolgreich vom Markt genommen werden.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die wirst du nie los.
Battlefield Beta hattest du Unmengen an Spinner jetzt bei Call of Duty genauso. Ist für manche eine eigene Sportart einfach zu bescheißen
Sehr schön. Das wird die Cheater mit ihrem mikroskopisch kleinen Schniedel nicht freuen.
Das Problem ist ja nur das es zur Zeit so einfach ist wenn man einen kleinen Schnösel hat und cheatet und dann gesperrt wird das sie sich innerhalb von 5min wieder einen neuen Account machen können.
Dagegen muss es doch endlich mal eine Lösung geben.
Z.b ip Bann oder soetwas in der Richtung.
Traurig das diese Seuche einfach nicht gestoppt werden kann 🙁
Hatten die nicht irgendwas mit Verifikation bei neuen Accounts eingeführt?
Ich meine mal gelesen zu haben , das man eine Alters intendifikation ein führen wollte um z.b auch Kinder daran zu Hindern auf solche Spiele zugreifen zu lassen. Aber keine Ahnung ob es das ist was du meintest
Kein Plan, ich meinte nur irgendwas im Kopf zu haben das irgend eine Verifikation mal diesbezüglich angekündigt gewesen wäre. Kann das gewesen sein.
Mir erschliesst sich immernoch nicht der Sinn hinter der Cheaterei in einem „Kompetitiver“ Multiplayer wo mann ja schon mal genug suchen muss bis mann was brauchbares vor die Linsen krieg. Hoffe die Idioten zahlen noch schön für die Cheats.
Klar tun die das.
Aber mit Freuden.
Und das macht es für dich selbst ja auch nicht besser wenn der Cheater dafür Geld ausgibt und dir den Spielspaß versaut.
Also in einer Runde war mir auch ein Spieler sehr suspekt 😅 Hoffentlich bekommen sie es in Zukunft besser in den Griff.
Also ich hatte allein gestern schon 4 wo ich dachte ja ne is klar. Aber ok seit gestern ist auch Open Beta da wird es nochmal schlimmer
Ok, das erklärt dann warum Kollege und ich gestern zocken konnten, danke 🙂
Wer das glaubt…….(tut mir leid)
Aktuell führende Cheatanbieter sind Online und verkaufen ihre Software im Schnitt für 39 Dollar im Monat. Selbst für eine BETA! DMA Cheats sind bereits fertig programmiert.
Activision erzählt mal wieder nur Mist. Jeder der viel COD Spielt sieht das relativ schnell, hier wird mal wieder nur versucht vor dem BF6 Release Spieler zu überzeugen zu bleiben.
Du willst jetzt aber nicht damit behaupten das das bei BF6 anders sein wird, oder?
Wenn doch dann wach mal auf.
Was willst DU denn von mir ? 😀
Bin hellwach und bestens informiert was Cheats, ACs und Anbieter angeht. Das wird man sehen aber definitiv ist Javelin um Welten besser in der Abwehr. Kaum bis gar keine großen Anbieter bieten überhaupt etwas für BF an, das sind kleine Programmierer die ständig erwischt werden.
Na wenn du meinst 🙂
Komisch nur das mich das nicht mal 1 Minute suchen gekostet hat.
Könnte daran liegen das ich auch was anderes außer Google kenne?
Aber egal, glaub was du glauben willst 🙂
Typische mimimi Antwort.
Natürlich gibt es auch bei einem BF2042 Cheater und es wird sie auch in einem BF6 geben. Aber der Aufwand für Cheatentwickler ist dort einfach zu groß da Javelin nach dem AC von Valorant aktuell der beste AC ist. Zu viele Downtimes und Updates für Kunden. Die großen konzentrieren sich auf COD weil der AC dort einfach extrem leicht zu umgehen ist. Schönen Abend.
Warte einfach ab bis der Release ist und dann puste dich nach ca. 1 Monat nochmal auf 🙂
Und nebenbei macht es einen kleinen Unterscheid ob du einfach oder schwer cheaten kannst oder ob du beim cheaten erwischt wirst.
Erwischt werden und Bann bringt mehr als schwerer cheaten zu können weil los wird man die Seuche nicht, aber durchs bannen wirds für für den Cheater auf Dauer teurer als wenn wenige dauerhaft funktionieren.
Ist wie mit dem Autofahren. Wirst du jeden tag in der 30er Zone geblitzt wird es immer teurer und teurer und irgendwann fährst du dann in jeder 30. Sind in einer einer ein paar Hubbel und in der nächsten keinen fährst du vorsichtig über die Hubbel und rast durch die nächste.
Einfach eine Frage des Umgangs.
Hast du bei a 10% Cheater die nicht erwischt werden hast du nach nem Jahr immer noch mindesten 10% wenn nicht noch mehr. Sperrst du jeden Cheater das er sich zumindest das Spiel neu kaufen muss hast du 50% Cheater die immer weniger werden weil sie keinen Bock darauf haben.
Und gerade EA ist ja so dafür bekannt viel Geld für anti-Cheat zu opfern. Hust.
Aber wie auch immer, du wirst in beiden Spielen nicht davon verschont bleiben, und das war die Aussage.
Und nebebei : die Cheats kommen zu Release, nicht in der beta, gerade weil deiner genannten Gründe.
man macht sich nicht mit 1 oder 2 Millionen potentiellen Betaspielern das Geschäft kaputt wenn man die x-fache potentielle Kundschaft bei Release erreichen kann. Wenn der Cheat 24 stunden später nicht mehr funktioniert ist das Geld längst verdient.
Und das trifft gerade dann zu wenns schwieriger ist ihn zu umgehen.
Die wird man niemals los werden. Es sei denn das einer der Anbieter mal in den existenziellen Ruin getrieben wird und endlich mal die Hardware gebannt wird und nicht die Accounts
hat teilweise schon geklappt aber die „Big Player“ sind entweder so gut im Netz versteckt das es kaum möglich ist diese zu packen oder, und das kam bei einem Deutschen Cheanbieter für COD vor, diese arbeiten extra in einem Land, wo beispielsweise gerichtliche Urteile aus den Staaten 0 wirksam sind. Die scheffeln Geld ohne ende und bauen sich woanders ein neues Leben auf.
Für Hardwarebanns war ich ja schon immer.
Das Dumme ist leider nur das dann eben gerade die die fälschlich gesperrt werden nie das Gegenteil beweisen können.
Und das kann einem leider schneller passieren als lieb ist.
Hatte gestern mit Kollegen 1 Match wo ich Punkte- und Kill-technisch weit über doppelt vor dem 2. Platzierten aus beiden Teams lag.
Und ich bleib dabei das ich kein typischer CoD Spieler bin und mir da garantiert ein paar Cheat-Meldungen eingesammelt habe in dem Match.
Nur wie will ich dann beweisen dann ich es nicht getan hätte wenn die meinen es wäre doch so? Kann man nicht.
Und als Kollateralschaden abgeschoben zu werden gönn ich dann auch wieder niemanden nur damit es allen anderen besser geht.
Mir erschließt sich wohl nie , wie man daran nur Spaß haben kann zu betrügen.
Der Sinn hinter Koop Multiplayer ist doch Spaß am Spiel zu haben und mit Freunden eine tolle Zeit online zu verbringen.
Wie erbärmlich muss man sein Leben empfinden um sowas überhaupt abzuziehen?
Absolut unverständlich sowas.
Solche Cheater sollten permanent von allen Plattformen gebannt werden , damit sie nie wieder online zocken können.
Und ich weiß das es unmöglich ist soetwas umzusetzen , da braucht mir jetzt keiner mit sowas zu kommen.
Es macht mich einfach nur wütend , das man solche idioten einfach nicht stoppen kann.
Sorry @Zorn aber das musste ich jetzt einfach mal los werden.
Es gibt eben Individuen die daran Spaß haben anderen zu Schaden.
Schau dir jeden x-beliebigen prank an. Ist eigentlich nichts anderes. Der Pranker und viele andere geilen sich dran auf. Das „Opfer“hat eben Pech gehabt deren Meinung nach.
Naja, lasse ich mal so im raum stehen.
Wenn dich jemand durch die Wand killt, dich mittels Headshots killt während du und er um die ecke kommen und du den Gegner nicht mal sehen kannst während du rennst bezweifle ich das zwar ein wenig auf Konsole, aber ok.
Bleiben ja immerhin 3% übrig die man erwischet haben könnte 🙂
gefühlt cheaten immer noch eine menge Leute (moshpit Hardcore ist echt super da haben auch Cheater keine Chance 😉 , vor allem sie Wissen immer von wo du her kommst. Früher war Cheaten mode 90 Jahre, heute mit dem Controller und einem Aimbot zum zielen und dann auch noch Cheaten und dafür auch noch monatliche Abo gebühren zahlen, OMG was für looser!!!! Ps. das normale Moshpit ist richtig entspannend weil alle looser in den einfacheren Playlisten zocken und das auch noch mit Neffen *lol*.