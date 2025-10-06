Call of Duty: Black Ops 7: Team Ricochet schlägt Cheater in die Flucht

Team Ricochet schlägt Cheater in Beta von Call of Duty: Black Ops 7 fast komplett in die Flucht.

Die Anti-Cheat-Abteilung für die Shooter-Reihe Call of Duty hat einen Bericht zum Early Access der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 abgegeben.

Laut diesem Bericht habe man in den ersten zwei Tagen innerhalb von 30 Minuten nach der ersten Anmeldung 97 % der Cheater aufhalten können.

Nur weniger als 1 % der Cheat-Versuche haben zudem ein Match erreicht. Falls man es trotz der Maßnahmen durch schaffte, wurde man innerhalb von wenigen Minuten aus dem Spiel entfernt.

Derzeit berichten führende Anbieter von Cheat-Software, dass ihre Programme entweder nicht mehr funktionieren oder von den Sicherheitsmaßnahmen erkannt werden.

Auch Wiederverkäufer geben an, momentan keine funktionierenden Cheats für Black Ops 7 anbieten zu können, wie es weiter heißt.

Seit dem Release von Call of Duty: Black Ops 6 konnten eigenen Angaben zufolge bereits über 40 Anbieter und Händler von Cheat-Software erfolgreich vom Markt genommen werden.