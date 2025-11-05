Call of Duty: Black Ops 7: The Replacer kehrt zurück in Predator: Badlands

Das neue Video zu Call of Duty: Black Ops 7 mit dem Titel „The Replacer in Predator: Badlands“ bringt einen ikonischen Charakter der Reihe zurück. The Replacer, bekannt für seinen unverwechselbaren Stil und schwarzen Humor, steht diesmal im Mittelpunkt eines actiongeladenen Kurzfilms, der das kommende Kapitel der Black Ops-Serie auf humorvolle, aber zugleich intensive Weise einleitet.
In Predator: Badlands zeigt sich The Replacer erneut als jemand, der einspringt, wenn Chaos ausbricht – diesmal inmitten einer düsteren, von Konflikten geprägten Wüstenlandschaft. Das Video dient als aufwändiger Promo-Trailer für Call of Duty: Black Ops 7, das am 14. November 2025 erscheint. Mit seiner Mischung aus Action, Witz und nostalgischem Flair weckt der Clip Erinnerungen an frühere Kampagnen und stärkt die Vorfreude auf den größten Black Ops-Teil aller Zeiten.
Mehr Replacer-Videos:
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach mist, ich habe den SP von BO6 noch immer nicht durch gespielt
In BO7 wird der sicher wieder für 2400 CoD Punkte verkauft 🤪🤑.
Geht es um den alten mit Bart? Stehe gerade auf den Schlauch 😅 scheiß Erkältung
Freue mich gleichermaßen auf die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 sowie den Predator: Badlands Kinobesuch🤗🤗🤗
Habe ein cooles Interview mit dem Regisseur Dan Trachtenberg gesehen. Und Peter Stormare geht halt immer. Der Typ ist richtiger Kult 🤣🤣🤣
Tatsächlich interessiert mich COD nicht so, aber die Replacer Werbungen finde ich immer mega 😀
Die Werbung ist schon sehr geil 👍
Schade dass man den Predator aus dem aktuellen BO6 BP nicht übertragen kann. Der sieht viel besser aus als der neue.
Peter Stormare sieht man langsam das Alter an und er hat auch ein bisschen zugelegt, find ich. Trotzdem coole Werbung, auch wenn ich mir den hippen New-Yorker-Barista Predator wohl eher nicht anschauen werde.
Hab nicht ein Video geguckt juckt mich irgendwie null