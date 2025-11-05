Call of Duty: Black Ops 7: The Replacer kehrt zurück in Predator: Badlands

Das neue Video zu Call of Duty: Black Ops 7 mit dem Titel „The Replacer in Predator: Badlands“ bringt einen ikonischen Charakter der Reihe zurück. The Replacer, bekannt für seinen unverwechselbaren Stil und schwarzen Humor, steht diesmal im Mittelpunkt eines actiongeladenen Kurzfilms, der das kommende Kapitel der Black Ops-Serie auf humorvolle, aber zugleich intensive Weise einleitet.

In Predator: Badlands zeigt sich The Replacer erneut als jemand, der einspringt, wenn Chaos ausbricht – diesmal inmitten einer düsteren, von Konflikten geprägten Wüstenlandschaft. Das Video dient als aufwändiger Promo-Trailer für Call of Duty: Black Ops 7, das am 14. November 2025 erscheint. Mit seiner Mischung aus Action, Witz und nostalgischem Flair weckt der Clip Erinnerungen an frühere Kampagnen und stärkt die Vorfreude auf den größten Black Ops-Teil aller Zeiten.

