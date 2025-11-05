Call of Duty: Black Ops 7: The Replacer kehrt zurück in Predator: Badlands

9 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Legendäre Figur The Replacer meldet sich im neuen Call of Duty: Black Ops 7-Video „Predator: Badlands“ zurück!

Das neue Video zu Call of Duty: Black Ops 7 mit dem Titel „The Replacer in Predator: Badlands“ bringt einen ikonischen Charakter der Reihe zurück. The Replacer, bekannt für seinen unverwechselbaren Stil und schwarzen Humor, steht diesmal im Mittelpunkt eines actiongeladenen Kurzfilms, der das kommende Kapitel der Black Ops-Serie auf humorvolle, aber zugleich intensive Weise einleitet.

In Predator: Badlands zeigt sich The Replacer erneut als jemand, der einspringt, wenn Chaos ausbricht – diesmal inmitten einer düsteren, von Konflikten geprägten Wüstenlandschaft. Das Video dient als aufwändiger Promo-Trailer für Call of Duty: Black Ops 7, das am 14. November 2025 erscheint. Mit seiner Mischung aus Action, Witz und nostalgischem Flair weckt der Clip Erinnerungen an frühere Kampagnen und stärkt die Vorfreude auf den größten Black Ops-Teil aller Zeiten.

Mehr Replacer-Videos:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Ralle89 24900 XP Nasenbohrer Level 2 | 05.11.2025 - 07:36 Uhr

    Geht es um den alten mit Bart? Stehe gerade auf den Schlauch 😅 scheiß Erkältung

    0
  4. Robilein 1175290 XP Xboxdynasty Legend Gold | 05.11.2025 - 08:28 Uhr

    Freue mich gleichermaßen auf die Kampagne von Call of Duty: Black Ops 7 sowie den Predator: Badlands Kinobesuch🤗🤗🤗

    Habe ein cooles Interview mit dem Regisseur Dan Trachtenberg gesehen. Und Peter Stormare geht halt immer. Der Typ ist richtiger Kult 🤣🤣🤣

    0
  5. Andaro 21085 XP Nasenbohrer Level 1 | 05.11.2025 - 08:43 Uhr

    Tatsächlich interessiert mich COD nicht so, aber die Replacer Werbungen finde ich immer mega 😀

    0
  7. RumRoGERs 102865 XP Elite User | 05.11.2025 - 09:54 Uhr

    Schade dass man den Predator aus dem aktuellen BO6 BP nicht übertragen kann. Der sieht viel besser aus als der neue.

    0
  8. RappScallion 13320 XP Leetspeak | 05.11.2025 - 10:47 Uhr

    Peter Stormare sieht man langsam das Alter an und er hat auch ein bisschen zugelegt, find ich. Trotzdem coole Werbung, auch wenn ich mir den hippen New-Yorker-Barista Predator wohl eher nicht anschauen werde.

    0

Hinterlasse eine Antwort