Call of Duty: Black Ops 7: TTK orientiert sich an Black Ops 6

Call of Duty: Black Ops 7 Time To Kill (TTK) orientiert sich an Black Ops 6. Gut oder schlecht?

Die Entwickler von Call of Duty: Black Ops 7 haben sich erstmals zum Time-to-Kill (TTK) geäußert. Laut aktuellem Stand liegt dieser in etwa auf dem Niveau von Black Ops 6.

Das Ziel sei es, ein gutes Gleichgewicht zu finden: nicht zu schnell und nicht zu langsam. Dadurch bleibt genügend Reaktionszeit für Spieler, während gleichzeitig Waffenvielfalt gefördert wird. Gegner sollen sich nicht zu schwammig anfühlen, aber auch nicht in Sekundenbruchteilen zu Boden gehen.

Damit bleibt die Reihe ihrem Ansatz treu, ein TTK zu wählen, das sowohl kompetitives Gameplay ermöglicht als auch Casual-Spielern ausreichend Spielraum lässt.

  1. xXCickXx 104990 XP Elite User | 15.09.2025 - 12:06 Uhr

    Da ich nur die Kampagne spiele, ist mir das recht wurscht.
    Gibt es diese Zeit aber auch als Wert oder ist der geheim?

  3. Phonic 278185 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 15.09.2025 - 12:26 Uhr

    Es geht doch nur darum wer zuerst schießt, ne wirklich TTK gibt’s doch gar net, Hauptsache in den kleinen zeh schießen reicht doch

  6. Economic 82625 XP Untouchable Star 2 | 15.09.2025 - 13:35 Uhr

    TTK und Trefferfeedback ist bei BO6 gut und kann so bleiben. Ich hoffe auf par gute Maps die open Beta is ja auch schon am 5.10.

  7. FaMe 146985 XP Master-at-Arms Gold | 15.09.2025 - 14:37 Uhr

    Die Orientierung von Black Ops 7 am TTK von Black Ops 6 ist im Grunde ein sicherer Schritt. Der Wert aus BO6 wurde von vielen Spielern als guter Mittelweg wahrgenommen – schnell genug für intensive Gefechte, aber nicht so niedrig, dass Kämpfe sofort vorbei sind.

Hinterlasse eine Antwort