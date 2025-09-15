Call of Duty: Black Ops 7: TTK orientiert sich an Black Ops 6

Die Entwickler von Call of Duty: Black Ops 7 haben sich erstmals zum Time-to-Kill (TTK) geäußert. Laut aktuellem Stand liegt dieser in etwa auf dem Niveau von Black Ops 6.

Das Ziel sei es, ein gutes Gleichgewicht zu finden: nicht zu schnell und nicht zu langsam. Dadurch bleibt genügend Reaktionszeit für Spieler, während gleichzeitig Waffenvielfalt gefördert wird. Gegner sollen sich nicht zu schwammig anfühlen, aber auch nicht in Sekundenbruchteilen zu Boden gehen.

Damit bleibt die Reihe ihrem Ansatz treu, ein TTK zu wählen, das sowohl kompetitives Gameplay ermöglicht als auch Casual-Spielern ausreichend Spielraum lässt.