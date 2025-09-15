Call of Duty: Black Ops 7: TTK orientiert sich an Black Ops 6

Die Entwickler von Call of Duty: Black Ops 7 haben sich erstmals zum Time-to-Kill (TTK) geäußert. Laut aktuellem Stand liegt dieser in etwa auf dem Niveau von Black Ops 6.
Das Ziel sei es, ein gutes Gleichgewicht zu finden: nicht zu schnell und nicht zu langsam. Dadurch bleibt genügend Reaktionszeit für Spieler, während gleichzeitig Waffenvielfalt gefördert wird. Gegner sollen sich nicht zu schwammig anfühlen, aber auch nicht in Sekundenbruchteilen zu Boden gehen.
Damit bleibt die Reihe ihrem Ansatz treu, ein TTK zu wählen, das sowohl kompetitives Gameplay ermöglicht als auch Casual-Spielern ausreichend Spielraum lässt.
Da ich nur die Kampagne spiele, ist mir das recht wurscht.
Gibt es diese Zeit aber auch als Wert oder ist der geheim?
Das meiste wird sowieso aus Black Ops 6 kopiert.
Es geht doch nur darum wer zuerst schießt, ne wirklich TTK gibt’s doch gar net, Hauptsache in den kleinen zeh schießen reicht doch
Naja nicht wirklich. Es zählt eigentlich nur wer die bessere Verbindung hat.
Und die meta waffe😉
Genau die bei bo6 seit gefühlt Monaten immer dieselbe ist
Hab dieses Jahr kein Bo6.mehr gezockt, bei 7 bin ich auch raus. Ich werde Betafield zocken.
Welche Waffe ist das denn?
Die c9 ist schon seit Monaten Meta
Zwischenzeitlich mal die lc10
Ok
Glasfaser und nen OLED und ich bin auch als ü50er wieder ganz oben 😉
Oled ist vorhanden. Glasfaser eigentlich auch, aber die Anschluss im Haus ist so veraltet das ich froh sein kann überhaupt 1000,0 Mbit/s rausbekomme
Finde die ttk gut. Schön das sie so bleibt
Die TTK bei BO6 ist gut und nicht das Problem.
TTK und Trefferfeedback ist bei BO6 gut und kann so bleiben. Ich hoffe auf par gute Maps die open Beta is ja auch schon am 5.10.
Die Orientierung von Black Ops 7 am TTK von Black Ops 6 ist im Grunde ein sicherer Schritt. Der Wert aus BO6 wurde von vielen Spielern als guter Mittelweg wahrgenommen – schnell genug für intensive Gefechte, aber nicht so niedrig, dass Kämpfe sofort vorbei sind.