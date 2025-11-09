Call of Duty: Black Ops 7: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen, ROG Xbox Ally optimiert

Der Vorab-Download, welcher die Call of Duty: Black Ops 7 Koop-Kampagne, den Mehrspieler-Modus sowie den Zombie-Modus umfasst, wird ab dem 10. November um 18:00 Uhr (MEZ) verfügbar sein; die Veröffentlichung des vollständigen Spiels erfolgt am 14. November um Mitternacht lokaler Zeit.
Call of Duty: Black Ops 7 ist zudem vom Veröffentlichungstag an für ROG Xbox Ally optimiert!
Kann es kaum erwarten, morgen werde ich den Preload starten.
Bisher hat mir BO7 weniger interessiert und ich hab auch die Beta ausgelassen. Jetzt, wo der 13.11 näher kommt, werd ich aber heiß wie Frittenfett und freue mich darauf, wieder mit meinen Freunden zocken zu können
Fand die Beta gut gelungen, besonders der Zombiemodus hat mich überzeugt, zusätzlich gucke ich jeden Tag auf YouTube die ganzen Leaker Videos, das wird ein Fest.
Mit geringfügigen sbmm und Anpassungen welches die Community wollte haben sie echt Pluspunkte gesammelt.
Dazu 16 6vs6 Maps zum Start und zu Anfang Dezember dann 21 Maps mit 5-6 echten Klassikern machen sie halt vieles richtig.
Danke für die Info
Werds mir via Gamepass geben auch wenn die Kampagne, wie eigentlich bei jedem COD, sehr einseitig Formatiert ist… auf den Multiplayer bin ich ebenso gespannt.
Freu mich auch schon. Habs bei Media Markt vorbestellt.
Ich warte ein paar Tage. Hab keine Lust auf nervige Bugs und Performanceprobleme.
Ich lege los sobald meine Disk angekommen ist bei Saturn
Wird die Tage dann gezockt.😎
Schau mir zuerst mal die Map Gameplay Videos an