Call of Duty: Black Ops 7: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen, ROG Xbox Ally optimiert

Call of Duty: Black Ops 7 startet am 14. November 2025 durch. Nun wurde bekannt gegeben, dass der Shooter auch für ROG Xbox Ally optimiert wurde!

Der Vorab-Download, welcher die Call of Duty: Black Ops 7 Koop-Kampagne, den Mehrspieler-Modus sowie den Zombie-Modus umfasst, wird ab dem 10. November um 18:00 Uhr (MEZ) verfügbar sein; die Veröffentlichung des vollständigen Spiels erfolgt am 14. November um Mitternacht lokaler Zeit.

Call of Duty: Black Ops 7 ist zudem vom Veröffentlichungstag an für ROG Xbox Ally optimiert!