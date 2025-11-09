Call of Duty: Black Ops 7: Um diese Uhrzeit könnt ihr spielen, ROG Xbox Ally optimiert

Call of Duty: Black Ops 7 startet am 14. November 2025 durch. Nun wurde bekannt gegeben, dass der Shooter auch für ROG Xbox Ally optimiert wurde!

Der Vorab-Download, welcher die Call of Duty: Black Ops 7 Koop-Kampagne, den Mehrspieler-Modus sowie den Zombie-Modus umfasst, wird ab dem 10. November um 18:00 Uhr (MEZ) verfügbar sein; die Veröffentlichung des vollständigen Spiels erfolgt am 14. November um Mitternacht lokaler Zeit.

Call of Duty: Black Ops 7 ist zudem vom Veröffentlichungstag an für ROG Xbox Ally optimiert!

    • Phex83 126420 XP Man-at-Arms Gold | 09.11.2025 - 09:24 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Bisher hat mir BO7 weniger interessiert und ich hab auch die Beta ausgelassen. Jetzt, wo der 13.11 näher kommt, werd ich aber heiß wie Frittenfett und freue mich darauf, wieder mit meinen Freunden zocken zu können

      1
      • Katanameister 239260 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 09.11.2025 - 09:29 Uhr
        Antwort auf Phex83

        Fand die Beta gut gelungen, besonders der Zombiemodus hat mich überzeugt, zusätzlich gucke ich jeden Tag auf YouTube die ganzen Leaker Videos, das wird ein Fest.

        0
        • HakunaTraumata 107460 XP Hardcore User | 09.11.2025 - 09:40 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Mit geringfügigen sbmm und Anpassungen welches die Community wollte haben sie echt Pluspunkte gesammelt.
          Dazu 16 6vs6 Maps zum Start und zu Anfang Dezember dann 21 Maps mit 5-6 echten Klassikern machen sie halt vieles richtig.

          1
  3. KeKsBrei 63290 XP Romper Stomper | 09.11.2025 - 09:24 Uhr

    Werds mir via Gamepass geben auch wenn die Kampagne, wie eigentlich bei jedem COD, sehr einseitig Formatiert ist… auf den Multiplayer bin ich ebenso gespannt.

    0

