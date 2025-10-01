Call of Duty: Black Ops 7: Um diese Uhrzeit startet die Open Beta

Die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7 steht bevor, wir verraten euch, wann es genau losgeht.

Im Oktober werden die Waffen nachgeladen und sich in die Action gestürzt, wenn die Multiplayer Beta von Call of Duty: Black Ops 7 an den Start geht.

Passend zum bevorstehenden langen Wochenende beginnt der Early Access der Open Beta am Donnerstag, 2. Oktober.

Die Entwickler haben jetzt offiziell kommuniziert, dass der Early Access um 19:00 Uhr beginnt.

Wer Call of Duty: Black Ops 7 also vorbestellt hat, das Glück auf einen Beta-Code auf XboxDynasty hatte oder ein ausgewähltes Xbox Game Pass-Abonnement (Konsole und PC) besitzt, kann morgen um 19:00 Uhr ins Wochenende starten.

Die für alle zugängliche Open Beta wird hingegen am 5. Oktober beginnen. Auch hier nennt man 19:00 Uhr als Starttermin.