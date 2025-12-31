Call of Duty: Black Ops 7: US-Ranking: Black Ops 7, Warzone und BO6 sichern Platz 2 – Battlefield 6 rutscht ab

CoD Black Ops 7 bleibt in den Charts oben, während Battlefield 6 auf PlayStation abrutscht und auf Xbox stagniert.

Call of Duty erreicht in der Woche bis zum 20. Dezember erneut eine Spitzenplatzierung in den US‑Charts und landet sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox auf dem zweiten Platz der meistgespielten Titel.

Die Platzierung umfasst die gesamte aktuelle CoD‑Struktur, bestehend aus Black Ops 7, Warzone und Black Ops 6, die zusammen eine hohe Aktivität im Multiplayer‑Segment erzeugen.

Battlefield 6, inklusive des REDSEC‑Modus, zeigt in derselben Woche eine weniger stabile Entwicklung. Auf PlayStation fällt der Titel auf Platz 8 zurück und verliert damit an Sichtbarkeit im direkten Vergleich zu den führenden Multiplayer‑Shootern. Die Verschiebung in den Rankings verdeutlicht die Herausforderungen, die der Titel im Wettbewerb mit anderen großen Marken hat.

Auf Xbox bleibt Battlefield 6 hingegen auf Platz 7 und hält seine Position im Mittelfeld der meistgespielten Titel. Die Platzierung zeigt eine konstante, aber nicht wachsende Aktivität innerhalb der Community. Die Unterschiede zwischen beiden Plattformen machen deutlich, wie variabel die Performance eines Shooters im Konsolenmarkt ausfallen kann.