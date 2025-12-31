Call of Duty: Black Ops 7: US-Ranking: Black Ops 7, Warzone und BO6 sichern Platz 2 – Battlefield 6 rutscht ab

6 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

CoD Black Ops 7 bleibt in den Charts oben, während Battlefield 6 auf PlayStation abrutscht und auf Xbox stagniert.

Call of Duty erreicht in der Woche bis zum 20. Dezember erneut eine Spitzenplatzierung in den US‑Charts und landet sowohl auf PlayStation als auch auf Xbox auf dem zweiten Platz der meistgespielten Titel.

Die Platzierung umfasst die gesamte aktuelle CoD‑Struktur, bestehend aus Black Ops 7, Warzone und Black Ops 6, die zusammen eine hohe Aktivität im Multiplayer‑Segment erzeugen.

Battlefield 6, inklusive des REDSEC‑Modus, zeigt in derselben Woche eine weniger stabile Entwicklung. Auf PlayStation fällt der Titel auf Platz 8 zurück und verliert damit an Sichtbarkeit im direkten Vergleich zu den führenden Multiplayer‑Shootern. Die Verschiebung in den Rankings verdeutlicht die Herausforderungen, die der Titel im Wettbewerb mit anderen großen Marken hat.

Auf Xbox bleibt Battlefield 6 hingegen auf Platz 7 und hält seine Position im Mittelfeld der meistgespielten Titel. Die Platzierung zeigt eine konstante, aber nicht wachsende Aktivität innerhalb der Community. Die Unterschiede zwischen beiden Plattformen machen deutlich, wie variabel die Performance eines Shooters im Konsolenmarkt ausfallen kann.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Katanameister 283040 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 31.12.2025 - 15:59 Uhr

    War auch zu erwarten, irgendwie packt mich das neue Battlefield nicht mehr so wie Battelfield 4, es wird Zeit für mehr Inhalte, um nicht komplett den Anschluss zu verlieren.

    2
  4. Adept 880 XP Neuling | 31.12.2025 - 16:08 Uhr

    Kein PS Spiel auf der PS. 😣 Die PlayStation 5 wirkt hier nicht mehr wie das Zuhause exklusiver Erlebnisse, sondern nur noch wie ein austauschbarer Kasten, um Fortnite, Roblox oder Call of Duty abzuspielen. Die „Magie“, die Sony einst ausmachte, fehlt in dieser Liste komplett. 😤

    5
  5. Orbit 31315 XP Bobby Car Bewunderer | 31.12.2025 - 16:39 Uhr

    Ich kann den Hype um diese Discoshooter Reihe nicht nachvollziehen.

    1
  6. Heikel 2040 XP Beginner Level 1 | 31.12.2025 - 16:39 Uhr

    Wie es die Spielerzahlen von drei CoD Ablegern braucht, damit man sich gegen Battlefield 6 durchsetzen kann, sagt einiges aus. 😉

    3

Hinterlasse eine Antwort