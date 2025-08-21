Call of Duty: Black Ops 7: Vault Edition vorgestellt

Mit der Vault Edition von Call of Duty: Black Ops 7 erhaltet ihr ein umfangreiches Paket an digitalen Inhalten und Vorteilen.
Enthalten ist das Cross-Gen-Bundle, das euch Zugriff auf die Spielversionen für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox-PC gewährt.
Zusätzlich bekommt ihr für eine Saison das BlackCell-Paket, das den Battle Pass, 20 Stufensprünge, 1.100 Call of Duty-Punkte und weitere Extras umfasst. Die Operator-Sammlung enthält vier exklusive Skins für die Charaktere Harper, Karma, T.E.D.D. und Reaper EWR-3. Darüber hinaus steht euch eine Meisterkunst-Waffensammlung mit fünf besonderen Waffen zur Verfügung.
- Call of Duty: Black Ops 7 – Cross-Gen-Bundle – Xbox Series X und Xbox One – 79,99 €
- Call of Duty: Black Ops 7 – PlayStation 5 – 79,99 €
- Call of Duty: Black Ops 7 – PlayStation 4 – 79,99 €
Für den Zombie-Modus gibt es ein Ultra-Kaugummi-Paket mit acht Items der höchsten Seltenheitsstufe. Zum Start des Spiels erhaltet ihr außerdem einen Dauerhafte-Freischaltung-Token, mit dem ihr Inhalte sofort freischalten könnt.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na immerhin keinen spielerischen Vorteil.
Mir reicht die Standardversion im Game Pass vollkommen aus und nehme auch noch einige CoD Punkte für den Battlepass aus BO6 mit.
Nach dem Trailer möchte ich das Spiel nichtmal geschenkt haben.Was ist nur aus CoD geworden?Zum Glück schläft die Konkurrenz nicht
Hab auch schon irgendwann bei mw2 aufgehört den Battle pass zu holen. Die haben das System so langsam gemacht das man gezwungen wird jeden Abend 4-5 std zu spielen um das zu schaffen.
Normale Version ohne Battle pass mehr mach ich eh nicht
Das Zeug aus der Vault Edition brauche ich nicht wirklich.
Ob ich mir nochmal einen CoD BP hole habe ich auch noch nicht entschieden.
Also abseits von den Doppelt XP Events levelt sich der BP brutalst zäh…
Hab gestern die Kampagne von MW2 begonnen und muss sagen, dass die mir echt gefällt. Was mir aber gar nicht gefallen hat, ich bin bei Mission 10 und hab noch keinen einzigen Erfolg bekommen.
Klar sollte man das nicht auf sowas auslegen aber mittlerweile werden für mich Spiele immer unattraktiver, wenn man kaum Erfolge erspielen kann ohne irgendwelche speziellen Dinge zu erfüllen, wo man am Besten vorher schon den Erfolg lesen muss, um zu wissen wie man ihn bekommt.
Find ich echt Schade. Früher gab’s zumindest immer wieder mal nen Erfolg für Abschluss bestimmter Missionen.
Oder Civilization ist auch ein gutes Beispiel für Bekloppte Erfolge.
Zurück zur News, die Vault Edition wäre für mich total uninteressant, abgesehen davon, dass mich BO7 nicht wirklich interessiert und umso mehr Infos rauskommen, desto noch weniger Interesse hab ich daran und dass, obwohl mir BO6 eigentlich gefiel, zumindest kurzweilig.