Call of Duty: Black Ops 7: Vault Edition vorgestellt

Schaut euch hier den Call of Duty: Black Ops 7 Vault Edition Trailer an!

Mit der Vault Edition von Call of Duty: Black Ops 7 erhaltet ihr ein umfangreiches Paket an digitalen Inhalten und Vorteilen.

Enthalten ist das Cross-Gen-Bundle, das euch Zugriff auf die Spielversionen für Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox-PC gewährt.

Zusätzlich bekommt ihr für eine Saison das BlackCell-Paket, das den Battle Pass, 20 Stufensprünge, 1.100 Call of Duty-Punkte und weitere Extras umfasst. Die Operator-Sammlung enthält vier exklusive Skins für die Charaktere Harper, Karma, T.E.D.D. und Reaper EWR-3. Darüber hinaus steht euch eine Meisterkunst-Waffensammlung mit fünf besonderen Waffen zur Verfügung.

Für den Zombie-Modus gibt es ein Ultra-Kaugummi-Paket mit acht Items der höchsten Seltenheitsstufe. Zum Start des Spiels erhaltet ihr außerdem einen Dauerhafte-Freischaltung-Token, mit dem ihr Inhalte sofort freischalten könnt.