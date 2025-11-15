Call of Duty: Black Ops 7: Vergleich der überarbeiteten Raid-Karte mit Black Ops 2

Der folgende Vergleich zwischen Call of Duty Black Ops 7 und Black Ops 2 konzentriert sich stark auf das Remake der beliebten Multiplayerkarte Raid, die seit ihrem ersten Auftritt in Black Ops 2 zu den meistgespielten Karten der Reihe zählt.
In Call of Duty Black Ops 7 erlebt ihr eine technisch aufgewertete Version dieser ikonischen Umgebung, die mit modernen Licht- und Schatteneffekten, detaillierteren Texturen und erweiterten Leveldetails überzeugt.
Trotz der visuellen Modernisierung bleibt die charakteristische Struktur des Originals erhalten, damit ihr die gewohnten Laufwege, Deckungen und strategischen Kontrollpunkte weiterhin nutzen könnt.
Der Vergleich zwischen Call of Duty Black Ops 7 und Black Ops 2 zeigt deutlich, wie stark sich das Kartenlayout im Kern treu bleibt, während die überarbeitete Umsetzung neue atmosphärische Tiefe vermittelt und das Spielgefühl intensiver gestaltet.
Durch diese Kombination aus Nostalgie und technischer Weiterentwicklung präsentiert Call of Duty Black Ops 7 ein Raid Remake, das sowohl langjährige Fans als auch neue Spieler anspricht und die Bedeutung dieser Karte innerhalb der gesamten Call of Duty Serie unterstreicht.
Immer wieder beeindruckend wie sehr sich die Grafik weiterentwickelt hat, nur bei einzelnen gewissen Details wie bei dem Beschießen der Autos fand ich den Einschlag besser umgesetzt, in der neuen Version gibt es kaum einen Kratzer bzw. optisches Feedback ohne Funken.
BO II brauch sich nicht verstecken sieht noch gut aus,mir gefällt diese ganze neue aufpolierte Grafik nicht,früher wirkte das alles irgendwie dreckiger,dafür heute etwas detaillierter 🤷🏻♂️
Finde es schade das zB hijacked kein Wasser im Whirlpool hat wie früher. Sind zwar nur Kleinigkeiten aber finde sowas sollte schon verfügbar sein wie früher. Ansonsten etwas schwierig da das ganze movement schneller geworden ist + wall jumps daher spielen sich die Maps doch deutlich anders. Aber man merkt am Anfang gleich wenn man Maps kennt läuft es natürlich direkt besser
schneller geworden* das gleiche hab ich auch eben angesprochen 🥶
Neben BF6 werd ich auch BO7 zocken.
Gestern Abend einige Runden gemacht, das Spiel ist halt sehr schnell im Gegensatz zu BO2. trotzdem bockt es irgendwie.
Die Kampagne enttäuscht einfach – das ist peinlich.
aber die Alten Maps im MP sind gut gelungen. Raid, Hijacked finde ich super. Express bis jetzt nicht bekommen, freue mich auf Nuketown und Season 1
Mir gefallen die MP Maps bisher nicht in BO7.
Ich fand die map schon damals scheiße. Hat sich nichts dran geändert
Dachte mir schon beim letzten schrecklichen Trailer, das dort ein Haufen alter Maps zu sehen waren. Hab die Beta ja nicht gezockt