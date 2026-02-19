Call of Duty: Black Ops 7: Werbespot in Großbritannien wegen Verharmlosung verboten

Die britische Werbeaufsicht stoppt einen Call of Duty: Black‑Ops‑7‑Spot wegen eindeutig sexueller Anspielungen.

Die britische Werbeaufsicht ASA hat einen Werbespot zu Call of Duty: Black Ops 7 verboten, weil er sexuelle Gewalt verharmlost.

Der Clip zeigte eine überzogene Flughafen‑Szene, in der ein männlicher Passagier „zufällig ausgewählt“ wird, bevor eine Sicherheitsbeamtin ihm mit eindeutig sexuellen Anspielungen droht und ein Kollege kommentiert, „she’s going in dry“.

Neun Beschwerden reichten aus, um die Behörde zu einer klaren Entscheidung zu bewegen: Der Spot trivialisiere sexuelle Gewalt und dürfe in dieser Form nicht mehr ausgestrahlt werden. Activision Blizzard verteidigte den Clip als überzeichnete Parodie, doch die ASA folgte dieser Argumentation nicht.

Vorwürfe, der Spot würde Drogenkonsum fördern, wies die Behörde zwar zurück – am Kernurteil änderte das jedoch nichts. Die ASA stellte klar, dass Activision künftig sicherstellen müsse, dass Werbung für Call of Duty sozial verantwortlich bleibt und keine schwerwiegenden Grenzüberschreitungen normalisiert.

Um diesen Spot geht es: