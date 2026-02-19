Call of Duty: Black Ops 7: Werbespot in Großbritannien wegen Verharmlosung verboten

4 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Die britische Werbeaufsicht stoppt einen Call of Duty: Black‑Ops‑7‑Spot wegen eindeutig sexueller Anspielungen.

Die britische Werbeaufsicht ASA hat einen Werbespot zu Call of Duty: Black Ops 7 verboten, weil er sexuelle Gewalt verharmlost.

Der Clip zeigte eine überzogene Flughafen‑Szene, in der ein männlicher Passagier „zufällig ausgewählt“ wird, bevor eine Sicherheitsbeamtin ihm mit eindeutig sexuellen Anspielungen droht und ein Kollege kommentiert, „she’s going in dry“.

Neun Beschwerden reichten aus, um die Behörde zu einer klaren Entscheidung zu bewegen: Der Spot trivialisiere sexuelle Gewalt und dürfe in dieser Form nicht mehr ausgestrahlt werden. Activision Blizzard verteidigte den Clip als überzeichnete Parodie, doch die ASA folgte dieser Argumentation nicht.

Vorwürfe, der Spot würde Drogenkonsum fördern, wies die Behörde zwar zurück – am Kernurteil änderte das jedoch nichts. Die ASA stellte klar, dass Activision künftig sicherstellen müsse, dass Werbung für Call of Duty sozial verantwortlich bleibt und keine schwerwiegenden Grenzüberschreitungen normalisiert.

Um diesen Spot geht es:

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

4 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Katanameister 331660 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.02.2026 - 15:57 Uhr

    Kann mit dem komischen Werbespot nichts anfangen, ich hoffe Activision hört mal auf mit dem Mist und orientiert sich wieder mehr Richtung klassik Black Ops und MW.

    0
  4. oldGamer 165940 XP First Star Gold | 19.02.2026 - 16:02 Uhr

    Na Hauptsache der 6jährige kann sich da zu Hause abends mit seinen Eltern n Bierchen reinziehen 🙂
    Wie hätte Obelix so schön gesagt? Die spinnen die Briten.

    0

Hinterlasse eine Antwort