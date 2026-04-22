Call of Duty: Black Ops 7: Zombies-Cinematic: Totenreich bekommt Release-Termin

Eine neue Zombies-Map für Call of Duty: Black Ops 7 wurde bestätigt und bringt mit „Totenreich“ frische Inhalte in den Modus.
Die neue Karte erscheint am 30. April und erweitert das bestehende Zombies-Erlebnis um ein weiteres Szenario. Details zum genauen Aufbau oder zu den Gameplay-Mechaniken wurden im Rahmen des Cinematic-Trailers nicht näher ausgeführt.
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3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein richtig starker Trailer, der Zombie Modus ist für mich das Highlight von Black Ops, bin echt gespannt auf die Karte.
Gute Trailer konnten sie schon immer!
Wenn die Spiele nur halb so gut wären 😉😛
Der Mp macht teilweise Spaß spiele aber halt auch nur nich gelegentlich 3-4 std alle 2 Wochen