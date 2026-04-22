Call of Duty: Black Ops 7: Zombies-Cinematic: Totenreich bekommt Release-Termin

Call of Duty: Black Ops 7 Zombies erweitert sich am 30. April mit der neuen Map Totenreich.

Eine neue Zombies-Map für Call of Duty: Black Ops 7 wurde bestätigt und bringt mit „Totenreich“ frische Inhalte in den Modus.

Die neue Karte erscheint am 30. April und erweitert das bestehende Zombies-Erlebnis um ein weiteres Szenario. Details zum genauen Aufbau oder zu den Gameplay-Mechaniken wurden im Rahmen des Cinematic-Trailers nicht näher ausgeführt.