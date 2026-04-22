Call of Duty: Black Ops 7: Zombies-Cinematic: Totenreich bekommt Release-Termin

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Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 Zombies erweitert sich am 30. April mit der neuen Map Totenreich.

Eine neue Zombies-Map für Call of Duty: Black Ops 7 wurde bestätigt und bringt mit „Totenreich“ frische Inhalte in den Modus.

Die neue Karte erscheint am 30. April und erweitert das bestehende Zombies-Erlebnis um ein weiteres Szenario. Details zum genauen Aufbau oder zu den Gameplay-Mechaniken wurden im Rahmen des Cinematic-Trailers nicht näher ausgeführt.

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3 Kommentare Added

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  1. Katanameister 398120 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 22.04.2026 - 09:07 Uhr

    Ein richtig starker Trailer, der Zombie Modus ist für mich das Highlight von Black Ops, bin echt gespannt auf die Karte.

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  3. HakunaTraumata 123970 XP Man-at-Arms Silber | 22.04.2026 - 09:34 Uhr

    Der Mp macht teilweise Spaß spiele aber halt auch nur nich gelegentlich 3-4 std alle 2 Wochen

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