Call of Duty: Black Ops 7: Zombies-Cinematic zu Season 04 Reloaded enthüllt

Ein neues Zombies-Cinematic stimmt auf die kommenden Inhalte von Season 04 Reloaded in Call of Duty: Black Ops 7 ein.

Mit einem neuen Zombies-Cinematic gibt Call of Duty: Black Ops 7 einen Vorgeschmack auf die Ereignisse von Season 04 Reloaded, die am 25. Juni als kostenloses Content-Update veröffentlicht wird.

Im Mittelpunkt der neuen Zwischensequenz steht die Suche der Crew nach dem letzten sogenannten Shadowsmith. Diese führt die Gruppe nach Kowakujō, einer feudalen Burg, die von Flammen verschlungen wird und den Schauplatz der nächsten Zombies-Ereignisse bildet.

Das Cinematic gewährt erste Einblicke in die Atmosphäre des neuen Schauplatzes und deutet auf weitere Herausforderungen sowie neue Story-Entwicklungen innerhalb der Zombies-Handlung hin.