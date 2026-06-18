Call of Duty: Black Ops 7: Zombies-Cinematic zu Season 04 Reloaded enthüllt

Mit einem neuen Zombies-Cinematic gibt Call of Duty: Black Ops 7 einen Vorgeschmack auf die Ereignisse von Season 04 Reloaded, die am 25. Juni als kostenloses Content-Update veröffentlicht wird.
Im Mittelpunkt der neuen Zwischensequenz steht die Suche der Crew nach dem letzten sogenannten Shadowsmith. Diese führt die Gruppe nach Kowakujō, einer feudalen Burg, die von Flammen verschlungen wird und den Schauplatz der nächsten Zombies-Ereignisse bildet.
Das Cinematic gewährt erste Einblicke in die Atmosphäre des neuen Schauplatzes und deutet auf weitere Herausforderungen sowie neue Story-Entwicklungen innerhalb der Zombies-Handlung hin.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Trailer sind immer sehr gut gemacht bei CoD Zombies 👍.
Stimmt! Schau ich mir immer gern an. Freu mich richtig auf MW4.
Gibt keinen Zombie Modus im neuen CoD dafür den bescheuerten DMZ Modus
Sieht wie immer sehr ansprechend aus. Freue mich schon auf die nächste Zombies Map und die weiteren Relikte, die damit auch hinzugefügt werden.
CoD Zombie habe ich bisher nie gezockt. Habe ich dadurch etwas verpasst?
Hab bei cold war ausgiebig Zombies gezockt. Bo6 war meeh und bo7 gar nicht erst angefangen
Die Maps sind größer als bei Bo6