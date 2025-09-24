Call of Duty: Black Ops 7: Zombies Gameplay-Enthüllung im neuen Trailer

Die Handlung des Zombies-Modus setzt die Ereignisse aus Call of Duty: Black Ops 6 in Call of Duty: Black Ops 7 fort.

Der offizielle Gameplay-Enthüllungstrailer für Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies wurde kürzlich veröffentlicht und bietet einen ersten Einblick in den neuen Zombies-Modus des Spiels.

In diesem Trailer werden die Spieler mit einer düsteren Atmosphäre konfrontiert, die an frühere Black Ops-Titel erinnert. Die gezeigten Szenen lassen auf ein intensives und spannungsgeladenes Spielerlebnis hoffen.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Black Ops 7 Beta den Zombies Survival-Modus enthalten wird!

Schaut euch hier den Call of Duty: Black Ops 7 „Zombies Gameplay Enthüllung“-Trailer an: