Call of Duty: Black Ops 7: Zombies Gameplay-Enthüllung im neuen Trailer

8 Autor: , in News / Call of Duty: Black Ops 7
Übersicht
Image: Activision Publishing Inc.

Die Handlung des Zombies-Modus setzt die Ereignisse aus Call of Duty: Black Ops 6 in Call of Duty: Black Ops 7 fort.

Der offizielle Gameplay-Enthüllungstrailer für Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies wurde kürzlich veröffentlicht und bietet einen ersten Einblick in den neuen Zombies-Modus des Spiels.

In diesem Trailer werden die Spieler mit einer düsteren Atmosphäre konfrontiert, die an frühere Black Ops-Titel erinnert. Die gezeigten Szenen lassen auf ein intensives und spannungsgeladenes Spielerlebnis hoffen.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Black Ops 7 Beta den Zombies Survival-Modus enthalten wird!

Schaut euch hier den Call of Duty: Black Ops 7 „Zombies Gameplay Enthüllung“-Trailer an:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Call of Duty: Black Ops 7

8 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ralle89 16200 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 24.09.2025 - 17:53 Uhr

    Zombies mit leuchtenden Augen das finde ich immer öde aber mal schauen was der Rest bringt

    1
  3. Santi8210 2960 XP Beginner Level 2 | 24.09.2025 - 18:12 Uhr

    wenn es ein extra spiel wäre würde ich es spielen aber der cod launcher nervt mich

    1
  4. Katanameister 203960 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.09.2025 - 18:42 Uhr

    Auf den Zombiemodus war ich am meisten gespannt und mir gefällt die düstere Richtung im Trailer, bin schon gespannt auf die ganzen Karten im Dunkeläther, gab ja schon einige potentielle Leaks zu kommenden Inhalten, unter anderem eine Raumschiffkarte.

    0
  6. ShadowTerror90 51790 XP Nachwuchsadmin 5+ | 24.09.2025 - 19:19 Uhr

    Interessiert mich zwar nicht aber die Karte könnte ne Fortsetzung zu TranZit (BO2)sein wegen dem Fahrzeug 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

    0
  7. xS1NN3Dx 6755 XP Beginner Level 3 | 24.09.2025 - 20:27 Uhr

    Wenn man es separat downloaden könnte, würde ich es mir anschauen. Aber so, ne. Kein Bock das ganze Game zu installieren.

    0

Hinterlasse eine Antwort