Call of Duty: Black Ops 7: Zombies Gameplay-Enthüllung im neuen Trailer

Der offizielle Gameplay-Enthüllungstrailer für Call of Duty: Black Ops 7 – Zombies wurde kürzlich veröffentlicht und bietet einen ersten Einblick in den neuen Zombies-Modus des Spiels.
In diesem Trailer werden die Spieler mit einer düsteren Atmosphäre konfrontiert, die an frühere Black Ops-Titel erinnert. Die gezeigten Szenen lassen auf ein intensives und spannungsgeladenes Spielerlebnis hoffen.
Außerdem wurde bekannt gegeben, dass die Black Ops 7 Beta den Zombies Survival-Modus enthalten wird!
Schaut euch hier den Call of Duty: Black Ops 7 „Zombies Gameplay Enthüllung“-Trailer an:
Zombies mit leuchtenden Augen das finde ich immer öde aber mal schauen was der Rest bringt
Gucke da eh immer nur 2-3 mal rein zum
Waffen Grinden und wenn mir langweilig ist
wenn es ein extra spiel wäre würde ich es spielen aber der cod launcher nervt mich
Auf den Zombiemodus war ich am meisten gespannt und mir gefällt die düstere Richtung im Trailer, bin schon gespannt auf die ganzen Karten im Dunkeläther, gab ja schon einige potentielle Leaks zu kommenden Inhalten, unter anderem eine Raumschiffkarte.
freue mich schon wieder auf den zombie modus!
Interessiert mich zwar nicht aber die Karte könnte ne Fortsetzung zu TranZit (BO2)sein wegen dem Fahrzeug 🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️
Wenn man es separat downloaden könnte, würde ich es mir anschauen. Aber so, ne. Kein Bock das ganze Game zu installieren.
Sieht ganz nett aus 🤷♂️.