Call of Duty: Black Ops 7: Zombies-Musik enthüllt – Podcast liefert seltene Einblicke

Mit einem neuen Podcast-Format und frischen Gameplay-Eindrücken rückt die Marke Call of Duty gleich doppelt in den Fokus. Sowohl ein Blick hinter die Kulissen der Zombies-Musik als auch neue Inhalte für Season 3 Reloaded wurden vorgestellt.
Den Auftakt macht „COD POD: Off Duty“, ein neues Bonusformat mit Gesprächen abseits klassischer News-Themen. In der ersten Episode steht Zombies-Komponist Kevin Sherwood im Mittelpunkt, der ausführlich über die Entstehung der ikonischen Musikstücke spricht. Thematisiert werden unter anderem die Ursprünge der Songs, Geschichten zu Gast-Vokalisten, die Entwicklung bekannter Tracks wie „115“ sowie Kooperationen mit Bands wie Avenged Sevenfold. Auch Einblicke in die Arbeit des Treyarch-Audio-Teams, versteckte Songdetails und persönliche Highlights des Komponisten sind Teil der Episode.
Parallel dazu liefert ein neuer Trailer frische Details zu Season 3 Reloaded für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Multiplayer-Modi sowie „Freerun“, bei dem Geschwindigkeit und präzise Bewegung im Vordergrund stehen. Der Trailer deutet zudem an, dass Spieler zwischen temporeichen Herausforderungen und intensiveren Gefechten wählen können.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Zombies Musik ist immer sehr solide bis gut, der neue Soundtrack wird sicher nicht enttäuschen.
Zombie Modus der von MW3 mit der offenen karte war Mega die anderen sind für mich totaler müll vor allem der scheiß mit den Kaugummis was soll das bitte das muss den im Suff eingefallen sein 😂😂😂🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️