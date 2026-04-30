Call of Duty: Black Ops 7: Zombies-Musik enthüllt – Podcast liefert seltene Einblicke

Mit einem neuen Podcast-Format und frischen Gameplay-Eindrücken rückt die Marke Call of Duty gleich doppelt in den Fokus. Sowohl ein Blick hinter die Kulissen der Zombies-Musik als auch neue Inhalte für Season 3 Reloaded wurden vorgestellt.

Den Auftakt macht „COD POD: Off Duty“, ein neues Bonusformat mit Gesprächen abseits klassischer News-Themen. In der ersten Episode steht Zombies-Komponist Kevin Sherwood im Mittelpunkt, der ausführlich über die Entstehung der ikonischen Musikstücke spricht. Thematisiert werden unter anderem die Ursprünge der Songs, Geschichten zu Gast-Vokalisten, die Entwicklung bekannter Tracks wie „115“ sowie Kooperationen mit Bands wie Avenged Sevenfold. Auch Einblicke in die Arbeit des Treyarch-Audio-Teams, versteckte Songdetails und persönliche Highlights des Komponisten sind Teil der Episode.

Parallel dazu liefert ein neuer Trailer frische Details zu Season 3 Reloaded für Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Black Ops 7. Im Mittelpunkt stehen zusätzliche Multiplayer-Modi sowie „Freerun“, bei dem Geschwindigkeit und präzise Bewegung im Vordergrund stehen. Der Trailer deutet zudem an, dass Spieler zwischen temporeichen Herausforderungen und intensiveren Gefechten wählen können.