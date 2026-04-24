Call of Duty: Black Ops 7: Zombies Totenreich Gameplay-Trailer zeigt neue Map

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 Zombies stellt die kommende Karte „Totenreich“ vor, die im Rahmen von Season 3 Reloaded erscheint.

Die neue Zombies-Erfahrung ist ab dem 30. April verfügbar und führt Spieler in eine düstere Umgebung, die mit dem sogenannten Dunkeläther verbunden ist. Im Trailer wird bereits angedeutet, dass eine mysteriöse Kraft aus den Tiefen dieser Dimension eine zentrale Rolle spielt.

Totenreich erweitert den Zombies-Modus um neue Bedrohungen und Szenarien, die in das laufende Seasonal-Update eingebettet sind. Dabei setzt die Karte erneut auf die typische Mischung aus Koop-Action, Überleben und geheimnisvollen Story-Elementen.

Mit Season 3 Reloaded wird der Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 um zusätzliche Inhalte ergänzt, wobei Totenreich als eines der zentralen Highlights der Aktualisierung gilt.