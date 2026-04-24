Call of Duty: Black Ops 7: Zombies Totenreich Gameplay-Trailer zeigt neue Map

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Image: Activision Publishing Inc.

Call of Duty: Black Ops 7 Zombies zeigt Totenreich im neuen Gameplay-Trailer.

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Call of Duty: Black Ops 7 Zombies stellt die kommende Karte „Totenreich“ vor, die im Rahmen von Season 3 Reloaded erscheint.

Die neue Zombies-Erfahrung ist ab dem 30. April verfügbar und führt Spieler in eine düstere Umgebung, die mit dem sogenannten Dunkeläther verbunden ist. Im Trailer wird bereits angedeutet, dass eine mysteriöse Kraft aus den Tiefen dieser Dimension eine zentrale Rolle spielt.

Totenreich erweitert den Zombies-Modus um neue Bedrohungen und Szenarien, die in das laufende Seasonal-Update eingebettet sind. Dabei setzt die Karte erneut auf die typische Mischung aus Koop-Action, Überleben und geheimnisvollen Story-Elementen.

Mit Season 3 Reloaded wird der Zombies-Modus von Call of Duty: Black Ops 7 um zusätzliche Inhalte ergänzt, wobei Totenreich als eines der zentralen Highlights der Aktualisierung gilt.

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7 Kommentare Added

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  2. Katanameister 401520 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 24.04.2026 - 06:45 Uhr

    Das sieht echt klasse aus, werde ich direkt ausprobieren zur Veröffentlichung, der Endgegner ist bestimmt der Riesendämon aus dem anderen Trailer ähmlich wie damals in Citadelle des Morts nur viel größer.

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  4. mAsTeR OuTi 107980 XP Master User | 24.04.2026 - 07:50 Uhr

    Hab tatsächlich (nur) den Zombiemodus gespielt und hatte Spaß. Werde sicher reinschauen 🙂

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  5. burito361 107420 XP Hardcore User | 24.04.2026 - 08:37 Uhr

    BO6 Zombies habe ich geliebt. Teil 7 war ich dann raus. Zombies Stand Alone muss her, das ganze mit zig GB updates downloaden viel zu viel und nervig

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