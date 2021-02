Call of Duty: Black Ops Cold War: Kostenlose Spielwoche gestartet und doppelte EP am Wochenende

In Call of Duty: Black Ops Cold War sind ausgewählte Modi kostenlos spielbar und es gibt doppelte EP am Wochenende.

Seit gestern läuft in Call of Duty: Black Ops Cold War bzw. in Warzone die neue Season. Treyarch und Activision nutzen den Start und bieten eine kostenlose Spielwoche im Shooter an.

So könnt ihr ausgewählte Playlists im Multiplayer bzw. Zombies in Call of Duty: Black Ops Cold War. Darunter auch der neue Zombies Modus Outbreak.

Das könnt ihr ab sofort und bis zum 4. März 19:00 Uhr kostenlos spielen:

Zombies Modus

Outbreak

Multiplayer

Apocalypse 24/7

Waffenspiele

Feuergefecht-Baupläne

Konfrontation

Nuketown 24/7

Requisitenjagd

Nur Scharfschützen

Feuertrupp: Schmutzige Bombe

Und zahlreiche weitere Modi in der Schnellspielliste

An diesem Wochenende werden außerdem doppelte Erfahrungspunkte und doppelte Waffen-EP in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone aktiviert. Los geht es heute Abend um 19:00 Uhr. Am Montag 19:00 Uhr endet der EP-Regen dann wieder.

Über den folgenden Link könnt ihr euren Download anfeuern: