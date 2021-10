Call of Duty: Black Ops Cold War: Entwickler Live-Stream zum Launch von Season Six

Zum Launch von Season Six in Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone zeigte der Entwickler die neuen Inhalte im Live-Stream.

Mit neuen Multiplayer-Karten, einem schockierenden Ende der Zombies in „Forsaken“ und weltbewegenden Veränderungen in Verdansk begann heute Morgen mit dem Start von Season Six der finale Showdown in Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone.

Zum Start der neuen Season hat Treyarch als verantwortlicher Entwickler einen Live-Stream veranstaltet, in dem es auch exklusives Game zu sehen hab.

Die Aufzeichnung des Live-Streams könnt ihr euch jetzt anschauen. Außerdem haben wir noch frische Screenshots aus der neuen Season angefügt.