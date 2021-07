Call of Duty: Black Ops Cold War: Free-To-Play-Woche mit ausgewählten Zombies und mehr

Call of Duty: Black Ops Cold War wird kommende Woche auf allen Plattformen kostenlos spielbar sein, einschließlich Cross-Progression.

Call of Duty: Black Ops Cold War wird ab dem 22. Juli bis zum 29. Juli auf allen Plattformen kostenlos spielbar sein. Das gab Entwickler Treyarch in einem Blog-Post auf der offiziellen Call of Duty-Website bekannt.

Die Spieler werden Zugang zu ausgewählten Zombies und Multiplayer-Angeboten haben. Die Multiplayer-Playlists sind allerdings noch nicht bestätigt worden. Die neue Map Rush wird ebenso enthalten sein, wie die Zombies-Map Mauer der Toten.

Spieler, die aus Call of Duty: Warzone einsteigen, haben Zugriff auf alle erworbenen Waffen aus dem Spiel, und der Fortschritt, der während der Free-To-Play-Woche gemacht wird, wird automatisch nach Warzone übertragen.

Zusätzlich zu diesen Free-To-Play-Details werden weitere neue Inhalte veröffentlicht, zusammen mit dem Mid-Season Season 4 Reloaded Update.