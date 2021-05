Call of Duty: Black Ops Cold War: Freier Zugang zum Multiplayer und Outbreak

In regelmäßigen oder auch unregelmäßigen Abständen lässt euch Activision in den Multiplayer von Call of Duty reinschnuppern. Nun ist es mal wieder so weit, denn der offizielle Twiter-Account von Call of Duty: Black Ops Cold War hat bekannt gegeben, dass ihr ab sofort bis zum 1. Juni freien Zugang zum Multiplayer und Outbreak haben werdet.