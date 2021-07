Call of Duty: Black Ops Cold War: Gerücht: Support auch nach Veröffentlichung des Nachfolgers

Der Support eines jeden Call of Duty-Ablegers endet traditionell nach etwa einem Jahr mit der Veröffentlichung des nächsten Teils der beliebten Shooter-Serie. Besonders in Bezug auf neue Inhalte und größere Updates werden die Anstrengungen anschließend meist auf ein Minimum reduziert oder sogar komplett eingestellt.

Laut dem zuverlässigen Insider Tom Henderson könnte Activision für den aktuellen Ableger Call of Duty: Black Ops Cold War anders planen. Da die Einnahmen nach der Veröffentlichung die Erwartungen deutlich übertroffen haben, plane das Unternehmen den Titel auch nach Ende seines traditionellen Zyklus weiter zu unterstützen.

Somit könnte Call of Duty: Black Ops Cold War zum am längsten unterstützten Ableger der Serie werden und auch nach Veröffentlichung des Nachfolgers, welcher Gerüchteweise den Namen Call of Duty: Vanguard tragen soll, weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden.

I was told recently that Black Ops Cold War will likely be the most supported Call of Duty title after its "cycle" has ended as its post-launch revenue is exceeding expectations.

