Call of Duty: Black Ops Cold War: Inhalte des Season 2 Battle Pass im Trailer

Werft einen Blick auf die Inhalte des Season 2 Battle Pass für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone.

Morgen beginnt in Call of Duty: Black Ops Cold War die zweite Season mit neuen Inhalten.

Dazu zählt auch ein neuer Battle Pass, der Waffen-Blaupausen, Operator-Skins und erstmals auch reaktive Blaupausen enthält.

Zu den Highlights des Battle Pass zählt Naga als neuer Operator, der auf Stufe 0 freigeschaltet wird, wenn ihr euch für den Premium Pass entscheidet.

Auf den Stufen 15 und 31 erhalten hingegen alle Spieler kostenlos das neue FARA 83 Sturmgewehr bzw. die LC10 Maschinenpistole.

Weiterhin sind 20 Waffen-Blaupausen über mehrere primäre und sekundäre Kategorien hinweg verteilt und im Rahmen des Season Two Battle Pass-Systems verfügbar. Dazu zählen 11 legendäre Waffen-Blaupausen und eine mit Ultra-Seltenheit.

Die reaktive Blaupause „Vulture Exo“ mit Ultra-Seltenheit gibt es auf Stufe 95. Das Konzept dieser Blaupause wurde schon in Call of Duty: Black Ops 4 angewendet und spiegelt die Fähigkeit eines Spieles im Match in Echtzeit wider. Die Waffe ändert die Farbe von blau zu orange und wird schließlich rot, wenn man im Match ordentlich punktet.

Im Trailer könnt ihr euch die neuen Inhalte des Battle Pass für Season 2 näher anschauen.

Das Update könnt ihr euch bereits jetzt schon herunterladen. Auf Xbox Series X hat es eine Größe von 26,5 GB. Auf Xbox One ist es ca. 14 GB groß.