Call of Duty: Black Ops Cold War: Kostenloser Zugang für Season 3

Bis kommenden Mittwoch kann Season 3 in Call of Duty: Black Ops Cold War kostenlos gespielt werden.

Activision und Treyarch haben den Free Trial zu den Inhalten von Call of Duty: Black Ops Cold War Season 3 angekündigt. Bis zum 28. April 2021 erhalten Spieler den kostenlosen Zugang zum Multiplayer, einschließlich der neuen Season 3 MP-Maps und -Modi, sowie den aktualisierten Outbreak-Zombies-Modus.

Spieler auf PlayStation und Xbox können den Store ihrer Konsole besuchen, um eine kostenlose Testoption für Call of Duty: Black Ops Cold War zum Herunterladen zu sehen. Sucht im Store eurer Konsole nach „Cold War Free Trial“. Die kostenlose Testversion ist ein separater Download als Warzone.

Free Trial Version herunterladen

Multiplayer

Der kostenlose Zugang beinhaltet auch die gerade hinzugefügten Multiplayer-Karten Yamantau und Diesel. Kämpft euch durch die zerfallenen Überreste eines sowjetischen Observatoriums auf dem verschneiten Berg Yamantau und in 6v6 oder 2v2 auf Diesel, einer verlassenen Tankstelle in der Wüste von New Mexico.

Sticks and Stones

Der klassische Party-Modus ist zurück und feiert sein Debüt in Black Ops Cold War. Dieser Spielmodus, der während des kostenlosen Zugangs verfügbar ist, rüstet jeden Operator mit dem gleichen Loadout aus: einer Armbrust, einem ballistischen Messer und einem Tomahawk. Eliminieren Sie Feinde mit dem Tomahawk, um ihren Punktestand auf Null zu bringen.

In diesem Free-for-All-Spiel ist jeder Operator auf sich allein gestellt. Sticks and Stones unterstützt eine Vielzahl von Karten, darunter auch die neuen 6v6-Karten der dritten Staffel. Achten Sie auf die vorbeifliegenden Tomahawks.

Outbreak

Der gesamte neue Inhalt von Outbreak wird auch in Zombies spielbar sein. In Outbreak haben bis zu vier Requiem-Agenten die Aufgabe, riesige Gebiete des Uralgebirges zu erkunden und gleichzeitig Untote abzuwehren. Arbeitet zusammen, um gefährliche Experimente und andere Ziele zu erfüllen, die mit Sicherheit zu mehr Beute, neuen Feinden und dem nächsten beängstigenden Dark Aether-Portal führen.

Wandert durch Duga, die neueste Ausbruchsregion, die erst in Saison 3 hinzugefügt wurde, und rast mit dem neuen Cargo Truck und dem schnellen Angriffsfahrzeug (FAV) zum nächsten Ziel. Nehmt es mit dem neuen Upgrade „Toxisches Wachstumsfeld“ auf, das die Bewegungsgeschwindigkeit von Gegnern verlangsamt und ihnen gleichzeitig toxischen Schaden zufügt.