Call of Duty: Black Ops Cold War: Neue Inhalte, inklusive Dschungel-Karte und Operator-Skins in Arbeit

Es ist viel neuer Inhalt für Call Of Duty: Black Ops Cold War in Arbeit unter anderem die Multiplayer-Karte Dschungel und neue Waffen.

Der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops Cold War wird ständig überarbeitet, bekommt ein neues Meta und neue Inhalte geliefert. In diesem Beitrag stellen wir euch ein mal vor, was euch in naher Zukunft erwartet.

Die Inhalte wurden erst von CharlieIntel veröffentlicht und später von Treyarch Studios, ebenfalls per Twitter, bestätigt. Der Content der Fans der Reihe wohl am meisten freuen dürfte ist die Rückkehr der Multiplayer-Karte Dschungel aus dem ersten Call of Duty: Black Ops. Es kommen natürlich noch andere Neuerungen, die hier für euch aufgeführt sind:

die neue 6v6 Multiplayer-Karte Dschungel

eine neue Fernkampfwaffe für Multiplayer, Zombies und Warzone

ein neuer Operator, der aus der Kampagne bekannt sein dürfte

in etwas fernerer Zukunft erwarten euch noch folgende Inhalte:

eine neue Nahkampfwaffe für Multiplayer, Zombies und Warzone

neue Operator Skins

Waffen-Blaupausen, Finisher Moves, Titel, Waffenanhänger, Embleme und andere Kosmetika als Teil neuer Bundles im Shop

Für den Zombie Modus sind auch Neuerungen in Arbeit, jedoch nicht in Form neuer Karten. Hier sind Neuerungen an den vorhanden Maps Outbreak und Onslaught beginnend mit Season 3 geplant und es wird ein neues Geheimnis zu entdecken geben.