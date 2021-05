Call of Duty: Black Ops Cold War: Neue Zombies-Karte erst in Season 4

Für Call of Duty: Black Ops Cold War steht Season 3 Reloaded in den Startlöchern.

Bereits am morgigen Donnerstag gibt es in der aktuellen Season neue Inhalte, die sich diesmal rund um die 1980er Jahre und die beiden Actionhelden Hohn Rambo und John McClane drehen.

Zwar bekommt auch der Zombies Modus neue Inhalte spendiert. Darunter ein Weltevent sowie den Modus Cranked 2. Eine neue Karte ist aber noch nicht dabei.

Treyarch sagte via Twitter, dass eine neue, rundenbasierte Zombies-Karte erst für Season 4, also bereits für die nächste Season, geplant sei.

Die neue Karte soll zeitlich nach den Ereignissen der Outbreak-Hauptmission zwischen Season 3 und 4 angesiedelt sein.

Our next round-based Zombies map is in development and planned to launch during Season Four, taking place after the events of Outbreak's Main Quests in Seasons Three and Four.

Get all the details on what's next in Zombies here: https://t.co/RfmndBMpys pic.twitter.com/2jfSOGY3EA

— Treyarch Studios (@Treyarch) May 18, 2021