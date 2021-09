Call of Duty: Black Ops Cold War: Oktoberfest-Bundle inklusive Bierkugeln verfügbar

Na prost Mahlzeit! Für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone ist ab sofort das Tracer Oktoberfest-Bundle erhältlich.

Das Bundle enthält unter anderem zwei Waffen-Baupläne im Oktoberfest-Design: Sturmgewehr Alpha (Kölsch) und Maschinenpistole Charlie (Hefeweizen). Beide Waffen verschießen ein Bier-Leuchtspurfeuer. Mit den Bierkugeln könnt ihr dem Feind dann gerne mal ein paar Runden ausgeben.

Ebenfalls im Bundle ist eine mehrteilige Operator-Mission, mit der ihr etwa 300 COD-Punkte oder ein Outfit freischalten könnt.

Das Bundle kostet im Ingame-Store 2400 COD-Punkte.

Hier ein Überblick des Bundles mit allen Inhalten sowie ein Clip:

Grab your lederhosen and slosh your way through the battlefield 🍻

The Oktoberfest Bundle has arrived just in time. Available now in #BlackOpsColdWar and #Warzone. pic.twitter.com/PyXpSinm80

— Call of Duty (@CallofDuty) September 26, 2021