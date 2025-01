Call of Duty: Black Ops Cold War: Schwindelerregende Entwicklungskosten aufgedeckt

Für das 2019 veröffentlichte Call of Duty: Black Ops Cold War wurden die schwindelerregenden Entwicklungskosten aufgedeckt.

Wer denkt, Blockbuster-Filme verschlingen schon eine Menge Kohle, der dürfte jetzt überrascht sein, was ein Call of Duty-Spiel so kostet.

Peter Kelly, Head of Creative für Call of Duty, hat bei Gericht Angaben zu den Entwicklungskosten für drei Spiele der Shooter-Reihe gemacht.

Laut den Gerichtsdokumenten (via GameFile) verschlang Call of Duty: Black Ops Cold War (2019) unglaubliche 700 Millionen US-Dollar. Die Kosten umfassen dabei den gesamten Lebenszyklus eines Spiels, also auch die weiteren Kosten für zusätzliche Inhalte nach dem Launch.

Zum Vergleich: Die geschätzten Produktionskosten des Films Star Wars: Das Erwachen der Macht liegt Schätzungen zufolge bei 447 Millionen Dollar. Jurassic World: Fallen Kingdom bei 432 Millionen Dollar.

Ebenfalls sehr teuer in der Entwicklung war Call of Duty: Modern Warfare. Für den Reboot gab man 640 Millionen Dollar aus. Mit Kosten von „nur“ 450 Millionen Dollar ist Call of Duty: Black Ops 3 hingegen noch recht günstig.

Man sollte sich jedoch vor Augen führen, dass die angegebenen Kosten nur die Entwicklung, nicht aber das Marketing enthalten. Das ist für gewöhnlich bei solchen AAA-Spielen nochmal genauso hoch.