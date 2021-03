Call of Duty: Black Ops Cold War: Season 2 Reloaded mit neuen Maps, Waffen und mehr

In einem umfangreichen Blogbeitrag hat Activision heute Season 2 Reloaded für Call of Duty: Black Ops Cold War enthüllt. Die Nonstop-Action geht also in Black Ops Cold War und Warzone weiter, denn Season Two landed am 30. März 2021. Dazu werden Optimierungen die Dateigröße senken.

Auf euch warten folgende neue Inhalte Black Ops Cold War:

Neue Multiplayer-Karten

Mansion (2v2, 3v3)

Golova (Multi-Team)

Miami Strike (6v6)

Neue Multiplayer-Modi und -Features

Multi-Team Hardpoint

New Prop Hunt Maps and Props

Gunsmith Customs (In-Season)

Weapon Tuning

Gunfight Tournaments (In-Season)

Neue Zombies-Inhalte und -Features

New Outbreak Region: Sanatorium (Night)

New Outbreak Objective: Secure

New Outbreak Vehicle: Dirt Bike

New Outbreak Intel + More

Neue Operatoren und Waffen

Wolf: NATO

Rivas: NATO (In-Season)

ZRG 20mm Sniper (In-Season)

Store

Zusätzlich zu Wolf, Rivas und dem ZRG 20mm Blueprint-Bundle erhält der Store in Black Ops Cold War und Warzone bis zum Ende der zweiten Saison eine Menge neuer Bundles.

Dazu gehört das „Dragon’s Greed“-Bundle, mit dem ihr eure Feinde in Angst und Schrecken versetzen könnt. Dieses Bundle enthält zwei legendäre Waffen-Blaupausen mit genug Gold, um es mit dem Drachenhort aufzunehmen, sowie einen neuen legendären Bulldozer-Skin mit einer Drachenmaske.

Speicherplatz-Anpassungen

Hier noch ein Video zum Update: