Seht euch den Season 3 Battle Pass Trailer zu Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone an.

Gleich zwei neue Trailer zu Season 3 in Call of Duty: Black Ops Cold War und der Warzone stimmen euch auf die nächste Party ein. Vorgestellt wird der neue Operator Wraith, zwei neue Waffen – die PPSh-41 und die Swiss K31 – und neue Gegenstände, um euer Arsenal zu individualisieren.

Season 3 Battle Pass Trailer zu Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone:

Squad up the World Season 3 Trailer zu Call of Duty Warzone: