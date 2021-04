Die bisherigen Ereignisse aus Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone werden in diesem Video zusammengefasst.

Nicht nur in der Kampagne von Call of Duty: Black Ops Cold War werden Geschichten erzählt. Auch im Multiplayer bzw. im Warzone Battle Royale Modus der aktuell laufenden Season 3 passiert so einiges.

Falls ihr eine kleine Auffrischung benötigt oder neu in den aktuellen Teil der Shooter-Reihe eingestiegen seid, hilft euch Treyarch mit einem Trailer auf die Sprünge, der eine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse enthält.