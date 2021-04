Call of Duty: Black Ops Cold War: Season 3-Update steht zum Download bereit

In Call of Duty: Black Ops Cold War startet morgen Season 3 und ihr könnt euch bereits das Update dazu herunterladen.

Am Donnerstag startet um 18:00 Uhr offiziell Season 3 in Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone.

Während es für Warzone schon ein erstes Update zur Vorbereitung gab, ist mittlerweile auch das Update für Black Ops Cold War verfügbar.

Auf unserer Xbox Series X Konsole hatte das Update eine Größe von 19,6 GB. Je nach Konsole kann die Downloadgröße aber variieren.

Die Patch Notes mit allen Details zu Season 3 hat Treyarch bisher noch nicht veröffentlicht. Die dürften aber spätestens mit Beginn der neuen Season verfügbar sein.

Was euch in den kommenden Wochen im Shooter erwartet könnt ihr euch in der Season 3-Roadmap anschauen.

Das Ende von Verdansk soll dem Entwickler zufolge übrigens heute um 21:00 Uhr in Warzone passieren. Also schaut mal rein.