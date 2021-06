Beim Summer Game Fest 2021 wird die neue Saison zu Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone wird diese Woche enthüllt. Die Weltpremiere zu den neuen Inhalten findet also am Donnerstag statt.

Thursday, don't miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/2szA3NT2Dy

