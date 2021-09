Call of Duty: Black Ops Cold War: Season 5 Reloaded mit Judge Dredd, neuen Karten und mehr

Season Five Reloaded-Update für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone wird am 9. September 2021 veröffentlicht.

Call of Duty: Black Ops Cold War erhält im Season Five Reloaded-Update eine neue Karte, und zwar eine Neuauflage von Zoo aus dem ursprünglichen Black Ops. Der zielbasierte Demolition-Modus kommt mit dem Update auch ins Spiel.

Für den Zombies-Modus wurde ein neuer Armada-Standort auf der Karte Outbreak hinzugefügt, während ein Weltereignis namens Black Chest hinzukommt. Außerdem gibt es ein neues Feature, den Rampage Inducer, und einen neuen Outbreak-Modus namens Survival.

In Call of Duty: Warzone erwarten die Spieler neue Playlists für den groß angelegten 50v50-Team-Deathmatch-Modus Clash und Iron Trials, von denen letztere nach dem 9. September 2021 veröffentlicht wird. Iron Trials richtet sich an die besten Spieler und ist laut Activision der „härteste Battle-Royale-Modus“, den es je in Warzone gab.

Die Basisgesundheit wird in Iron Trials erhöht, ebenso wie die Regenerationsrate der Gesundheit. Dies wird sich auf das Kampfgefühl, die Zeit bis zum Töten, die Waffen-, Perk- und Ausrüstungsfähigkeit auswirken, da das gesamte Spiel effektiv verändert wird.

In Iron Trials gibt es keine Loadout-Drops, also muss jeder seine Waffen kaufen, und die Kosten für alles sind gestiegen. Der Gulag ist in Iron Trials offen, aber auch er wurde verändert, um den Fokus mehr auf reines Können zu legen.

In Black Ops Cold War und Warzone können sich die Spieler auf einen neuen Operator, Hudson, sowie auf die Nahkampfwaffe Sai freuen, die durch den Abschluss eines neuen saisonalen Ereignisses namens The Numbers freigeschaltet werden kann. Mit den neuen Shop-Paketen können Spieler ihren Charakter wie Judge Dredd kleiden, während Oktoberfest- und Motocross-Pakete ebenfalls in Vorbereitung sind.

Das am 21. September beginnende Event The Numbers ist ein saisonales Ereignis, bei dem die Spieler besondere Boni wie die Sai-Waffe und andere Extras erhalten.

Diejenigen, die an dem Event teilnehmen, erhalten ein sofortiges Kontingent von 2.000 Dollar in bar, und für jede mobile Sendestation, die während des Events aktiviert wird, gibt es zusätzliche XP und Boni wie einen Sticker, eine Calling Card oder einen Anhänger. Neun zusätzliche Herausforderungen für Black Ops Cold War sind in diesem Event enthalten, und wenn ihr diese abschließt, erhaltet ihr kosmetische Belohnungen.

Ein Update für Call of Duty: Black Ops Cold War, das diese Inhalte einführt, wird am 7. September erscheinen und für Call of Duty: Warzone am 8. September. Season Five Reloaded wird am 9. September veröffentlicht.