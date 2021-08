Call of Duty: Black Ops Cold War: Season Five Studio Broadcast veröffentlicht

Hier könnt ihr euch den Season Five Studio Broadcast zu Call of Duty: Black Ops Cold War anschauen.

Season Five startet diese Woche mit neuen Warzone-Updates, fünf kostenlosen Multiplayer-Karten, neuen Inhalten in Zombies, Outbreak, Onslaught und Dead Ops Arcade 3 und vielem mehr. In der neuesten Sondersendung erfahrt ihr von Mitgliedern der Entwicklerteams von Treyarch, Raven und Beenox, was auf euch zukommt: