Treyarch hat einen umfangreichen Call of Duty: Black Ops Cold War Season Two Studio Broadcast veröffentlicht.

Treyarch stellt euch die neue Saison von Call of Duty: Black Ops Cold War in einem neuen Studio Broadcast genauer vor. In der neuesten Studio-Übertragung sprechen die Mitglieder des Teams von Treyarch und Raven über Warzone, Multiplayer und Zombies.