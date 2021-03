Call of Duty: Black Ops Cold War: Shadowhunter Armbrust ab heute verfügbar

Treyarch gab bekannt, dass die R1 Shadowhunter Armbrust heute in Call of Duty: Black Ops Cold War verfügbar sein wird.

Diesbezüglich gab der Entwickler an, dass man die Voraussetzungen für die Freischaltung der Armbrust-Tarnungen angepasst habe. Bisher erzielte Fortschritte werden berücksichtigt. Wer sie jedoch schon abgeschlossen hatte beginnt für einen optimierten Freischaltprozess bei 14/15 Spielabschlüssen.

Die Armbrust war schon vor dem offiziellen Launch am heutigen Mittwoch zeitweise für einige Spieler verfügbar, die somit auch schon Fortschritte erzielen konnten.

The R1 Shadowhunter crossbow arrives tomorrow with updated weapon camo requirements! Players will retain any progress they've already earned toward the unlock challenge, and those who completed it early will start at 14/15 match completions for a streamlined unlock process. pic.twitter.com/7VofvKxBYf — Treyarch Studios (@Treyarch) March 23, 2021

Darüber hinaus kündigte man für dieses Wochenende doppelte Erfahrungspunkte in Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone an.

Am Freitag, erhaltet ihr ab 18:00 Uhr doppelte EP und Waffen-EP sowie für den Battle Pass. Das EP-Wochenende endet am Montag, um 18:00 Uhr.