Erfahrt den Starttermin für Season 6 von Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone im Cinematic-Trailer an.

In wenigen Tagen endet die derzeit aktuell laufende Season 5 in Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone.

Mit einem neuen Trailer kündigte Activision jetzt den Start von Season 6 als kostenloses Content-Update an.

Der finale Showdown in Season 6 beginnt demnach am 07. Oktober 2021.

Im Cinematic-Trailer erfahrt ihr, wie die Geschichte um Adler weitergeht: