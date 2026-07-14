Call of Duty: Black Ops: Exploits legen Multiplayer auf PS4 und PS5 lahm

Die neuen PlayStation-Ports von Call of Duty: Black Ops kämpfen mit Exploits im Multiplayer.

Der Multiplayer von Call of Duty: Black Ops sorgt auf PlayStation 4 und PlayStation 5 derzeit für Frust. Kurz nach der Veröffentlichung der neuen Ports berichten zahlreiche Spieler von Exploits, die viele Online-Partien praktisch unspielbar machen.

Im Mittelpunkt steht ein Fehler in manipulierten Lobbys, mit dem Spieler innerhalb weniger Sekunden den Maximalrang erreichen können. Dazu genügt es, sich direkt nach dem Spawn mit einer Granate selbst auszuschalten und anschließend die Partie zu verlassen. Viele Nutzer wiederholen diesen Vorgang fortlaufend, wodurch laufende Matches regelmäßig auseinanderbrechen.

In der Community häufen sich deshalb Berichte über unspielbare Lobbys. Spieler beklagen, dass ganze Teams Partien frühzeitig verlassen, wodurch Begegnungen häufig automatisch beendet werden und ein regulärer Spielfluss kaum noch möglich ist.

Neben den Exploits werden außerdem Serverprobleme und eine fehlerhafte Trefferregistrierung kritisiert. Einige Fans sehen darin einen enttäuschenden Start für die lange gewünschten Neuauflagen der beiden Black Ops-Klassiker auf den Sony-Konsolen.

Activision hat inzwischen reagiert und mehrere Multiplayer-Playlists vorübergehend deaktiviert, während das Unternehmen die gemeldeten Exploits untersucht. Ob und wann ein dauerhaftes Update zur Behebung der Probleme erscheint, ist bislang nicht bekannt.